【新冠肺炎】懷孕30周護士染疫缺氧4分鐘致腦損傷　剖腹分娩醒來後認不出女兒

▲ 懷孕30周護士染疫缺氧4分鐘致腦損傷，被逼剖腹分娩醒來後卻認不出女兒。

新冠肺炎全球大流行，美國疫情尚未平息，累計確診人數已超過480萬人。當地一名懷孕30周的護士，於3月不幸感染新冠肺炎，需要使用呼吸機接受治療，其後她的病情好轉，不過摘下吸呼機後突然心臟驟停，醫生於是為其進行剖腹分娩，沒想到她因心臟驟停，導致缺氧性腦損傷，醒來後卻忘記自己曾懷孕，更認不出女兒。

綜合外國媒體報道，35歲的西爾維亞（Sylvia LeRoy）於紐約布魯克林一家醫院擔任分娩護士，今日3月，懷有6個月身孕的她在工作期間感到身體不適，經檢測後確診新冠肺炎，由於病情嚴重，需要使用呼吸器維持生命。

其後西爾維亞病情好轉，醫生為其摘下呼吸機，未料數天後，她突發心臟驟停，導致大腦缺氧4分鐘，在情況穩定後，院方為她緊急進行剖腹分娩，讓胎兒提前出生，西爾維亞最終誕下了3.5磅的女兒，不過她自己卻因數分鐘的缺氧，導致腦部受損，影響運動功能及短期記憶。

西爾維亞的姐姐向媒體透露，西爾維亞本身還有一名3歲的兒子，但她現在幾乎無法說話，更忘記自己曾經懷孕。「當我們告訴她有一個女兒的時候，她搖搖頭表示不記得了」。不過，西爾維亞目前已經搬回家中與丈夫和孩子同住，更可以簡單與人交流，她的家人認為西爾維亞能保住性命已經是個奇蹟，「孩子就在她的身邊，這帶給她很大的動力」。

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責任編輯：羅家欣