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【我要去旅行】阿聯酋航空全球首推醫療及隔離保障　免費承擔乘客新冠肺炎醫療費用【內附詳情】

休閒 10:51 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

阿聯酋航空為所有旅客免費提供涵蓋新型肺炎相關醫療及隔離費用。（相片來源：阿聯酋航空）

新冠肺炎重創旅遊及航空業，即使有部份地區重開邊境，旅客仍未敢安心出遊。阿聯酋航空是全球首間航空公司，為飛往任何目的地、機艙等級的旅客，免費提供涵蓋新型冠狀病毒相關醫療及隔離費用的特別保障。

承擔百萬醫療開支

若旅客不幸在旅遊期間確診，阿聯酋航空將承擔高達15萬歐元（約137萬港元）的醫療費用和平均每天100歐元（約912港元）的隔離費用，為期14日。阿聯酋航空將免費為旅客提供此項服務與保障，目的地及機艙等級不限。

由即日起至2020年10月31日期間，乘坐阿聯酋航空航班的旅客均可自動享有這份保障，出發前無需申請註冊或填寫任何表格。由首段航程的日子起計，有效期為31天。即使旅客到達航點再轉飛另一個城市，也可繼續受惠，詳情按此

杜拜入境轉機需健康證明

現時阿聯酋航空在旅程中免費提供口罩、手套、酒精搓手液和消毒濕紙巾的衛生防疫包。由2020年8月1日起，從任何地方抵達杜拜的所有乘客，包括在杜拜轉機的乘客，必須攜同新型冠狀病毒測試陰性結果證明，測試必須於出發前96小時內進行，方可登機。詳情可參閱官網最新資訊。

記者：張頌婷

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