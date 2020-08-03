【本來面目】黃曉明炎夏拍攝溶妝走樣　42歲曉明大哥「真面容」首次曝光

▲ 展風度搬行李爬千級樓梯，黃曉明溶妝走樣秒變「大叔」。

身為內地一線小生的黃曉明，因為入行多年因為越來越靚仔，其外貌常成為網民熱烈討論的話題。現年42歲的他再度為內地綜藝節目《中餐廳》擔任第四季的店長，節目在日前播出後，黃曉明的外貌再度成為討論熱話。

事因近日內地綜藝節目《中餐廳》第四季推出，再次出任「店長」的黃曉明在第一集中展現出暖男風度，親為幫嘉賓搬行李走了十趟200多級的樓梯，不過共行了約千級樓梯的黃曉明，其妝容不敵高溫融化，一臉疲態的「大叔」模樣首度曝光。

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▲ 黃曉明剛抵達現場時帥氣十足。（官方微博圖片）

黃曉明幫忙搬行李

在第一集的節目中，身為「店長」的黃曉明一早抵達現場，是次拍攝要到船上取景，而上船前則要走過一條超過200級的樓梯。

行裝不少的黃曉明找人來幫忙，跟他合力把行李搬到船上，已經要來回走了幾趟樓梯。

▲ 這條超過200級的樓梯黃曉明來回走了至少十次。（節目截圖）

而一向熱心助人的曉明大玷，想起接連到達的嘉賓，他又走回到樓梯的頂端，等待節目其他成員抵達，又逐一幫他們把行李搬到船上。

在30多度的高溫下，黃曉明來來回回至少爬了十趟樓梯，可說不容易。

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▲ 吹著冷氣在車上受訪時仍保靚仔容貌。（節目截圖）

黃曉明「真面貌」曝光

全員集合後，眾人在船上開始用膳，由於太熱和太疲累，大家都甚少說話、專心用餐。

身穿襯衣在大太陽底到爬了二千多級樓梯的黃曉明，早已汗流浹背，更疑似因為妝容被汗水洗掉，「真面貌」被鏡頭拍下，被逼以素顏示人。

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▲ 被高溫折磨的黃曉明瞬間走樣。（節目截圖）

一臉疲態的黃曉明用餐時兩眼無神，立體的輪廓瞬間變得平面，英氣的眉毛與髮型變得凌亂，鬚根乍現又膚色不均，所有東西加起來令一向有型的黃曉明變成「大叔」一樣。

雖然外貌「打回原形」，不過亦有許多網民留言大讚黃曉明的細心和無私的心，願意這樣來回走幫其他成員的忙，直指他風度十足。

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