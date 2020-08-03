【食不安心】夫婦東涌酒樓買外賣　驚見流沙奶黃包有曱甴BB

▲ 東涌某酒樓的流沙奶黃包有曱甴BB。

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，不少港人都避免堂食，外賣回家用餐。有一對夫婦於東涌某酒樓外賣點心，回家後驚見有曱甴￼BB，夫婦投訴無門。

有一位太太昨日（2日）下午4時許於涌某酒樓外賣點心，買了蝦餃、燒賣、流沙包等點心，埋單合共543元。回家後打算用餐之際，發現流沙奶黃包有昆蟲附在包上，細看之下發現疑似是bb曱甴￼，大為噁心，結果二人所有食物都沒有食。

該名太太指，翻查酒樓官網無email、電話等聯絡方法，於是拍照片放上fb群組求助。最後有網民找到該酒樓電話，惟該名太太致電後無人聽電話。

太太表示投訴無門，而且丈夫買了多達五百多元的食物，面對一枱食物二人都不知如何處理：

喊出嚟。咁就無咗500幾。食又對唔住自己。唔食又浪費。

有網民建議太太向食環署投訴。太太表示日後不會再光顧。

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責任編輯：王俊賢