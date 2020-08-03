  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (週一) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【食不安心】夫婦東涌酒樓買外賣　驚見流沙奶黃包有曱甴BB

食用安全 11:36 2020/08/03

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

東涌某酒樓的流沙奶黃包有曱甴BB。

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，不少港人都避免堂食，外賣回家用餐。有一對夫婦於東涌某酒樓外賣點心，回家後驚見有曱甴￼BB，夫婦投訴無門。

有一位太太昨日（2日）下午4時許於涌某酒樓外賣點心，買了蝦餃、燒賣、流沙包等點心，埋單合共543元。回家後打算用餐之際，發現流沙奶黃包有昆蟲附在包上，細看之下發現疑似是bb曱甴￼，大為噁心，結果二人所有食物都沒有食。

該名太太指，翻查酒樓官網無email、電話等聯絡方法，於是拍照片放上fb群組求助。最後有網民找到該酒樓電話，惟該名太太致電後無人聽電話。

太太表示投訴無門，而且丈夫買了多達五百多元的食物，面對一枱食物二人都不知如何處理：

喊出嚟。咁就無咗500幾。食又對唔住自己。唔食又浪費。

有網民建議太太向食環署投訴。太太表示日後不會再光顧。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

相關文章

【食用安全】酒樓買外賣驚見曱甴叉燒包　小西灣街坊：酒樓事後態度令人難以接受
10:45 2020/06/11
【食用安全】酒樓買外賣驚見曱甴叉燒包　小西灣街坊：酒樓事後態度令人難以接受
【食不安心】網傳美心裹蒸粽內有原隻曱甴　網民揭真相為台灣「高蛋白粽」舊照
13:39 2020/06/16
【食不安心】網傳美心裹蒸粽內有原隻曱甴　網民揭真相為台灣「高蛋白粽」舊照
【食用安全】懷孕港媽食鯪魚球驚覺咬中大曱甴　涉事雲吞麵店：最多唔收錢
13:01 2020/06/23
【食用安全】懷孕港媽食鯪魚球驚覺咬中大曱甴　涉事雲吞麵店：最多唔收錢
【食不安心】外賣茶餐廳食沙嗲牛肉驚現曱甴　網民：生意難做只能送小強
18:12 2020/07/28
【食不安心】外賣茶餐廳食沙嗲牛肉驚現曱甴　網民：生意難做只能送小強
【食不安心】到黃大仙飽餅店買蛋糕食　長者咬到異物吐出曱甴飛毛腿
11:10 2020/07/31
【食不安心】到黃大仙飽餅店買蛋糕食　長者咬到異物吐出曱甴飛毛腿
食用安全 外賣 點心 東涌

最高瀏覽

【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
12:10 2020/07/25
【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
11:11 2020/08/02
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
15:51 2020/08/01
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身