【新冠肺炎】港鐵站連鎖醫療中心深喉唾液樣本瓶散落一地　市民憂引感染風險

▲ 何先生擔心環境其衛生情況不佳會引起感染風險。（圖片由讀者何先生提供）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，及早識別隱形感染個案，不少市民都自行到普通科或私家診所進行檢測。惟TOPick今日（3日）接獲讀者何先生報料，指調景嶺站內的盈健醫療中心分店中的樣本收集處的深喉唾液樣本瓶滿佈地上，擔心環境衛生情況不佳會引起感染風險。

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疫情下，盈健醫療全線全科醫務中心提供新型冠狀病毒測試，並分為有輕微徵狀人士及適合任何人士的兩種檢測項目，價錢分別是350及950元，價錢較貴的適合任何人士檢測項目只需約2個工作天就可以知道結果。

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何先生提到現有身孕的太太於上星期五（31日）有「幾聲咳嗽」，為安全起見就到盈健醫療中心的診所做測試，最後安排了於今日（3日）早上交樣本，惟到達調景嶺站內的盈健醫療中心分店時就目暏店內樣本收集處早已飽和爆滿，樣本瓶滿佈於診所的地上，他直言十分警訝而且擔心樣本受污染:

今朝去交樣本，樣本多到跌晒出嚟都冇人執起佢，樣本收集嘅環境好差，測試邊會準確？咁樣收集樣本，衛生情況好差呀！

他續指盈健醫療中心的分店多在地鐵站的沿線，憂診所處理樣本的手法會令病毒爆發，認為有關診所需要作出改善：

間醫療中心的診所好多都是地鐵站沿線，處理得咁差，一爆發就玩完！

▲ 診所收集的深喉唾液樣本瓶滿佈地上。（圖片由讀者何先生提供）

TOPick正向盈健醫療中心查詢有關情況。

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記者：郭家穎