【好人好事】OL變身行山KOL推介逾百條路線　自發山頭執垃圾口罩糞便屢見不鮮

▲ 行山達人阿珊眼見滿山垃圾，自發舉辦了「行山抗疫不留痕」的淨山活動，與義工們清理垃圾。

新冠肺炎疫情令行山再次成為熱潮，可惜近來新聞中常見行山友沒公德的行為，口罩垃圾滿布山徑。行山達人「香港山女」最近推出新書，除了在書中介紹100條路綫外，亦在文中灌輸大量環保信息，希望行山人士自律，愛惜山野及大自然。



「香港山女」是一個網上行山資訊平台，由阿珊於3年前創立，平時常見行山KOL去一些美景打卡影靚相，她的照片卻不是蒙面就是只得背影，相當神秘。阿珊解釋：「其實我只是一名辦公室OL，因為工作關係不能露面，故低調行事。」

▲ 「香港山女」阿珊熱愛行山，更樂於在網上分享行山資料及環保信息。（相片來源：受訪者提供）

由OL變行山KOL

當初開設專頁正值行山熱潮高峰期，坊間有不少行山網站及社交平台冒起，不過資訊較零碎不夠全面，於是阿珊決定自己整合文字、地圖及相片，自行在網上發布，在2016年機緣巧合下，更開始在報章上撰寫專欄。



跟很多人一樣，6年前阿珊因為厭倦了周末「行街睇戲食飯」般公式化娛樂，於是決定試試行山。「行山成本低，不用太多器材，而且是運動亦很健康。第一次行山是油塘的魔鬼山，當時柴娃娃即興出發，看到優美的景色、路綫又不困難，經驗良好，就這樣開始了我的行山生涯，不時去發掘新路綫。」

▲ 飛鵝山自殺崖擁有 4 星難度，氣勢磅礡，不過要有足夠行山經驗才可前往。（相片來源：受訪者提供）

集香港百大路綫

阿珊將6年來的行山經驗，以及新加了一些未介紹過的路綫結集成書，在上月推出了首本著作《山系手記-香港100條行山路線》。她精心挑選的行山路綫都是自己親身行過，分成不同難易度及地點，有齊適合普羅大眾的IG打卡位，或較少人的冷門路綫，以及給初心者的入門級至高手級數，讓讀者可以多點選擇。



書中收錄了路綫介紹及解說、路綫圖、標高圖及實用資料，如長度、時間及交通等，還有她親身經歷的小故事，令內容生色不少，就像跟朋友行山般。每條路綫也有植物、昆蟲小知識，更添趣味。「以前行山大多看風景，行得多就會更加留意細微的動植物，於是拍下來再上網找資料。前年我曾參與蝴蝶普查課程，對蝴蝶也有一點認識。」

▲ 《山系手記 — 香港 100 條行山路線》，售價 $98。（張頌婷攝）

山上垃圾糞便滿布

現時疫情嚴峻，阿珊亦暫停行山，她回想起疫症初期即大約3月時，很多人一窩蜂擁到山上避疫，更導致生態大災難。「我認為只要山路夠闊及能承受到人潮，行山人士又有公德心及自律，基本上是沒有問題。不過眼見山上隨處都有紙巾、口罩及煙頭等垃圾四處丟棄，不單在陰濕位，連樹下、景點周圍都有，明顯是刻意亂掉，令我相當憤怒。於是我舉辦了『行山抗疫不留痕』淨山活動，與義工們去大帽山清理垃圾。」



之後阿珊亦有參與其他淨山活動，即使自己行山也會帶備垃圾袋及鉗，邊行邊清理。不時有人見到她執垃圾，索性將垃圾遞給她。「我會叫他自行帶走，但這些人只求貪方便就手，經常會惡言相向。更誇張的是每次我都會執到糞便，香港郊野公園比起外國已算多廁所，港人大多沒有這個意識，但不代表可以隨處便溺，人糞並非天然肥料！」

▲ 阿珊聯同綠色和平發起了一場「行山抗疫不留痕」活動，與一眾義工清理了足足有 70 磅垃圾。（相片來源：受訪者提供）

行山緊記不留痕

自經營了「香港山女」後，阿珊更加留意大自然生態，希望可以透過平台將行山資訊、應有的行山禮儀及環保信息等帶給讀者，一個傳一個宣揚開去。最簡單的就是山野不留痕：「自己垃圾應該要自己帶走，即使放入燒烤場內的垃圾筒，會吸引到馬騮，有機會影響生態。切勿留下火種，3、4月時曾發生了多場嚴重山火，焚燒後的樹林要很多年才能復生。」



「還有很多基本的禮儀：如花草樹木眼看手勿動，別破壞大自然，用相機拍下留念就好；行山人士不要大聲播歌，其他人未必欣賞你的音樂，也想享受自然雀鳥昆蟲的聲音；另外源頭減廢也很重要，即使帶走了垃圾，但最後也會淪落堆填區，而堆填區始終也有飽和的一天。郊野地方相當有限，將來可能連這些空間也要用作堆填，就真的沒有山可以再行了。」

▲ 大帽山上竟然有多達過千個煙頭，污染環境之餘亦有山火危機。（相片來源：受訪者提供）

獅子山下港人精神

香港有300多條行山路綫，阿珊暫時征服了百多條，她個人最喜歡的路綫就是書本封面的蚺蛇尖。「大約兩年前行的，是我當時行過最長及最難的山，20公里長、沿路很多碎石，但風光真的震撼，完成後很有滿足感。第二條最愛一定是獅子山，書中有好幾篇都會見到獅子山，這座代表了香港人精神的山頭，難度不算高，但上山可以飽覽香港景致，當中的意義更為重要。」



曾有人批評很多人行山只是為了打卡，阿珊認為沒太大問題。「影靚相大家當然鍾意，不過出發前一定要做足功課，搵定資料，裝備亦要足夠，穿着合適服飾及是否需要帶同行山杖、手套，更要帶備多點清水，衡量自己的能力。如果萬一身陷險境，真的有緊急需要，就不要怕打999求救。我自己幸好未遇過意外或受傷，就是因為準備充足。」

▲ 獅子山是香港的象徵，書中也有多張宏偉的照片。（相片來源：受訪者提供）

港人缺行山意識

阿珊曾到日本及台灣等地行山，文化及配套真的不同，行山人士的意識也相當高，山上特別乾淨沒有垃圾，又沒有喧嘩嘈音。「例如在日本白馬有部分路段為雪坡，行完後會提示你脫下雪爪，因為雪爪會破壞路上的石頭。行山人士亦會自備流動廁所，完事後自己帶走清理。外國人也會在山上抽煙，不過他們會自動自覺離開人群，亦會自備煙灰盒帶走煙蒂，不影響他人。」



香港的自然風光其實不比外國遜色，而且交通方便，很多路綫也可以即日來回，是一大賣點。阿珊亦希望可以將自己的書譯成英文版本，給本地外籍人士及遊客參閱，讓更多人欣賞到香港的山巒美景。

▲ 港人行山時隨處掉各式各樣的垃圾，最嚴重是連糞便都有。（相片來源：受訪者提供）

記者：張頌婷