【外傭聚會】無視疫情聚集外傭坐滿美孚橋底　警方指曾巡查及提醒遵守限聚令

▲ 外傭無視疫情嚴重，於美孚天橋聚集，目測人數超過100人。

新冠肺炎在本港爆發第3波疫情，連續多天確診個案超過100宗，市民均減少外出，留在家抗疫。昨天（2日）是2人限聚令實施的首個周日，有網民發現仍有大批外傭外出集會，有網民上載相片，顯示美孚天橋底有大批外傭聚集，質疑外傭違法限聚令及警方沒有執法。

有網民於Facebook上載相片，顯示美孚有大批外傭於天橋底聚集，人數眾多，目測有逾百人，距離不但沒有相隔1.5米，更違反2人限聚令。網民不禁表示，

年宵一樣，如何限聚？

▲ 有網民上載相片，指外傭於美孚天橋大批聚集。（Edmond Poon Facebook）

照片引來大批網民留言批評警方執法不嚴，「如肯執法就唔會咁，所以講咩防疫啊」及「無人執法，立啲例都廢嘅」。又有網民表示，不只美孚天橋底有外傭聚集，大埔墟火車站天橋底、元朗等地同樣有外傭聚集。

警方：曾巡查相關地點並提醒外傭

警方昨晚（2日）在Facebook專頁表示，指昨天中午已知悉美孚近荔灣街市一帶有羣衆聚集。警方在上址附近巡查，並提醒相關人士遵守限聚令及保持1.5米距離。

警方又呼籲市民嚴格遵守有相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：王明芳