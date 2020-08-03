【開心速遞】第956至962集劇情預告　《愛回家》安仔意外獲透視眼異能

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》今晚（8月3日）劇情講安仔意外獲異能有透視眼。此外，本周劇情有龍家向雷公大爭鬥法、Rebecca疑因為與鐵面陳分手而為難保安部等。

第956集（3/8）

頭皮、面油與書蟲的新片需要人骨的相片，城安等人遂向心如求助，往大學的解剖室偷拍。

期間發生意外，城安的眼睛被打翻的藥水濺中，事後他竟擁有意想不到的能力。經過多番驗證，頭皮、子孝等對城安的特殊能力深信不疑，但此事原來另有內情……

大學的宿舍出現專偷男同學內褲的小偷，城安自信已找到目標人物，遂找George、子孝幫忙，要讓那人招認一切。

另方面，城安有持殊能力之事在院校被廣傳，引起軒然大波……

第957集（4/8）

樹根、若水等人被雀鳥的叫聲吵醒，因睡眠不足引致失魂落魄。

樹根見家人叫苦連天，提議設法把雀鳥驅趕，城安上網查到有關這隻雀鳥的資料，得悉雀鳥鳴叫是為了吸引異性，繁殖後代，因此心生一計……

雀鳥及後聯同伴侶來到熊家，若水等以為噪音問題已迎刃而解，詎料竟變本加厲。

那對雀鳥在熊家築巢，熊家眾人發現雀鳥不只帶來嘈音，問題更越來越嚴重。樹根此時竟不忍趕走牠們，家中各人及後被迫照料一對雀鳥，並與牠們建立出感情……

第958集（5/8）

力士向雷公追問Jenny的近況，雷公道出利用他吞併接龍集團的計謀，並指Jenny不想再見他。

力士堅拒相信Jenny會出賣他，打算辭職往美國找她，卻被秀琴勸止。力士向栢菲打探消息，發現種種蛛絲馬跡，懷疑Jenny已秘密返港，且被雷公軟禁。

力士向家聰、Peter、瑞輝道出一切，商量如何營救Jenny……力士終於見到Jenny，Jenny無奈訴說出賣他的真相，並向他認錯，力士終於認清殘酷的事實……

第959集（6/8）

Rebecca與鐵面陳分手後請假散心，復工後寄情工作。

Helen本來甚感滿意，但她懷疑Rebecca似有意針對保安部眾人，及後從種種跡象證實Rebecca要向鐵面陳公報私仇。

鐵面陳與下屬被折磨得苦不堪言，若水、Helen等姊妹亦覺得Rebecca的處事手法有點過火，遂勸她收手。

接龍各部門的單身男士都收到公司派對的邀請卡，原來派對是Rebecca私下出資籌辦，若水、栢菲等懷疑她有所圖謀……

第960集（7/8）

龔燁、潮偉往熊家吃飯，煮食爐卻壞了，心如遂用App下單叫外賣。龔燁、潮偉卻對外賣員如臨大敵，原來他們對外賣服務均有極差的體驗。

地雷集團旗下的地雷外賣向來口碑甚差，雷公打算將接龍旗下的食肆加盟地雷外賣App中，命龔燁設法重新整頓地雷外賣。

龔燁翻看用家給予的負評，探討改善服務的方法，並決定從外賣員着手。龔燁與外賣員打賭，誓要以身作則，以他提出的專業態度來送外賣，詎料首個任務就要面對極大的挑戰……

第961集（8/8）

力蓮向雷公竭力爭取表現，以博取其信任，雷公卻對力士委以重任，並暗中監視力蓮的舉動，對她加以防範。力蓮見力士視雷公仿如親生父親，倍覺討厭，家聰向她獻計，着她拉近與雷公的關係，力蓮卻不以為然。

雷公購入大批古董器皿，原來遭老千欺騙，因而大發雷霆。力蓮向雷公毛遂自薦，揚言有方法可讓雷公本利歸還。

另邊廂，敢威把古董手錶轉售給友人，賺得一倍利潤。

友人帶敢威往看某人珍藏的古玩，敢威看中古玩並決意購入……

第962集（9/8）

力蓮盡心盡力輔助雷公，令敢威氣炸了肺，樹根等人都對力蓮的所為大跌眼鏡，力王亦對她甚感氣憤。此時有人暗中推波助瀾，慫恿力王為敢威報仇。

力王依照那人的計劃行事，假意跟力蓮、家聰言歸於好，博取他們的信任，還搬回家與力蓮同住，暗中出招報復。力蓮不知不覺間被力王所害，變得精神疲憊，仿如行屍走肉。

力王計劃得逞，暗中獻計的那人亦大感心涼。力王本欲再下一城，那人着他收手，力王卻不肯罷休，誓要向力蓮報復到底……