【兒童健康】零食含反式脂肪禍害心血管 營養師：飽和脂肪都屬壞脂肪

▲ 不少零食都含有反式脂肪。

媽媽群組最近談起孩子們吃零食的話題，甲媽媽說：「聽說孩子應要避免進食反式脂肪，所以我盡量選反式脂肪為零的食物。」乙媽媽好奇問：「有哪些零食不含反式脂肪？」甲媽媽回應：「以我所見，例如熊仔餅、麥提莎、M & M、旺旺等。」

植物油在室溫下呈液體狀，在食品製造過程中，生產商為了食物不易變壞，延長食物的保存期，並增加食物口感，使植物油與動物脂肪的特性相似，會進行氫化過程，令植物油呈半固體或固體狀。這些經部分氫化的植物油，如人造牛油、花生醬、沙律醬等，改變了結構而產生反式脂肪。

反式脂肪屬壞脂肪，它會增加人體血液的壞膽固醇，同時降低好膽固醇水平；長期會增加血管栓塞及硬化的風險，影響心血管健康。

此外，以氫化植物油烘焙食物，如麵包、蛋糕、蛋卷、餅乾、蛋撻、酥皮等，以及油炸食物如炸薯條、炸雞、西多士等，亦含反式脂肪。

世衛建議，反式脂肪攝取量應少於人體每日所需熱量的1%；以5歲小孩每日約攝取1,300至1,500卡路里計算，反式脂肪應少於1.6克。

在本港目前的營養標籤制度下，若食物所含的反式脂肪量，每100克少於0.3克，可在標籤上標示為零。若經常進食這些零反式脂肪的食物，亦隨時可能攝取過量，所以我們不應只着重數字上的零，應同時留意包裝上所列出的成分表，是否有氫化植物油、部分氫化植物油、起酥油、人造牛油等含反式脂肪成分。

要知道，除反式脂肪外，飽和脂肪同樣屬壞脂肪，我們亦應留意。飽和脂肪主要來自動物油脂，如牛油、豬油、全脂奶及其製品，以及植物油如棕櫚油、椰子油等，多吃會增加我們血液中壞膽固醇及總膽固醇。

據食安中心指引，每100克食物，總脂肪不宜多於20克、飽和脂肪不宜佔總脂肪多於一半，即例如總脂肪為10克的話，飽和脂肪不宜多於5克。

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