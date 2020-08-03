【醫護心聲】女病人喉嚨痛不滿街症輪候時間長　指責醫生戴防護裝備：怕死唔好做醫生

▲ 一名普通科門診醫生被女病人指責，感到委屈。

新冠肺炎在港爆發第三波疫情，確診人數持續上升，醫護壓力甚為沉重。一名普通科門診醫生近日在網上訴苦，指遇到一名因喉嚨痛而來求醫的女病人，既不滿輪候時間長，又指責醫生穿防護裝備，懷疑醫生草率斷症，令該名醫生感到相當委屈。

據Facebook專頁「HA Secrets」，一名在普通科門診（俗稱「街症」）工作的醫生分享，正值疫情嚴峻，日常工作繁重，已經很趕很大壓力。遇到一些善良的公公婆婆，會跟他說：

醫生，多謝你照顧我地，記住多啲休息，保住自己個身體。

但之前卻遇到一名因喉嚨痛而來求診的女病人，不滿輪候時間長，大聲說：「又話叫人少啲出街，又話叫人唔好聚集，睇下喉嚨痛都要等成個鐘…」之後她又指責醫生：

又口罩又面罩，仲要將我張櫈攞到九丈遠，你哋醫生啲命就特別矜貴嘅，我條命呢就唔值錢嘅！

醫生充耳不聞，繼續問女病人旅遊、職業、接觸及群聚史，並檢查她有沒有頸淋巴結，同時為她開藥，及要求她做深喉唾液檢測。這時，女病人卻突然生氣指罵：

有冇搞錯啊，喉嚨痛喉嚨都唔睇吓，你有冇醫德㗎？咁怕死唔好做醫生啦！係咪我有肺炎你就由得我死唔醫我呀？

醫生聽到指責後，感到憤怒委屈，同時亦很洩氣，獲不少網民留言鼓勵「辛苦晒」，同時批評女病人行為不當。

前線染疫風險高

前線醫護進入高危工作環境，裝備上有一定指引，但仍難保不會有染疫風險。英國倫敦國王學院（King's College London）領導的最新研究，分析3月24日至4月23日間共200萬人數據，其中10萬名英美一線醫護人員。

研究發現，每10萬個普通人中有240多宗確診個案，而每10萬名醫護中，卻有多達2700多宗確診病例，顯示即使完整穿戴手套、手術衣和口罩，前線醫護染疫的風險，仍然比一般人高出3至4倍。相關研究已於醫學期刊《The Lancet》上發表。

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責任編輯：王俊賢