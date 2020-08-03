【時尚速報】Fila首度聯乘日本時裝大師Mihara Yasuhiro　運動服時裝化穿出型格

▲ 日本時裝設計師Mihara Yasuhiro首次與意大利運動品牌Fila合作。

運動品牌找來時裝設計師合作推出聯乘系列已經不是新鮮的事情，有人更認為是開到荼蘼，但其實只要產品有新意和合作的單位叫人意想不到，就一樣不失看頭，看看這一次意大利的Fila和來自日本的三原康裕（Mihara Yasuhiro）合作，便是最好的例子。

▲ 拉鏈外套$1,940、Tee $880、褲 $1,480、球鞋售價未定。（圖片Fila提供）

▲ Tracktop售價未定、Tee $1,040、裙$1,140，球鞋售價未定。（圖片Fila提供）

日本時裝設計師Mihara Yasuhiro可說是和運動品牌合作最早的一批設計師，還記得2000年他夥拍Puma，推出PUMA by Mihara Yasuhiro系列，當中又以球鞋最叫人期待，畢竟Mihara是鞋履設計師出身，他在鞋履上的處理手法，往往出人以意表，例如將兩種截然不同的球鞋左右合拼，仍然至今令人難忘。

▲ Mihara為球鞋繪畫草圖。（圖片由Fila提供）

▲ Mihara為球鞋繪畫草圖。（圖片由Fila提供）

還記得當時的訪問中，Mihara不諱言這個合作令更多人認識到他，不過，正所謂合久必分，他們的合作到數年前正式告終，而估不到的是事隔多年，Mihara今次的合作對象是Fila。

▲ 男裝黑色拉鏈tracktop。（$1,740/（圖片Fila提供）

▲ 這條黑色男裝短褲只在網上可供發售。（$1,480/（圖片Fila提供）



這一次他和Fila合作的系列主題名為「Empowered by Elegance」，顏色圍繞著Fila一直強調的紅白藍三色，而適逢近年Mihara自己的時裝品牌風格轉趨街頭化，於是我們看到的這個運動系列都瞧著這個方向出發，亦即是以運動之名全面製作出一些時裝化的運動服。

▲ 女裝不規則條子tee。（$880/圖片Fila提供）

▲ 特大 belt bag，另有白色可供選擇。（$780/（圖片Fila提供）

與此同時，Mihara亦找來Fila一些舊有的元素放在設計上，例如傳奇的網球選手波格（Bjorn Borg）勇奪5屆溫布頓球賽的球衣和1985年推出的第一對球鞋T1等，務求新舊交融，不讓市場上泛濫的聯乘系列來得一池死水。

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記者：何偉雄