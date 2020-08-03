【暑期活動】遊戲專家向兒童招募隨身遊戲點子　最具創意發明可贏遊戲專書【內附詳情】

▲ 留家抗疫放暑假︳大家可以發揮想像，善用家居用品或肢體語言發明遊戲。（資料圖片）

小朋友提早放暑假，孩子悶在家中，只可以玩手機？「遊戲無限」舉辦隨身遊戲大募集，希望大家在家發揮想像，善用家居用品或肢體語言發明遊戲，大家可以把創意構思，在8月10前電郵至「遊戲無限」，有機會獲最新出版「隨身遊戲」一本，在家繼續玩遊戲。

「遊戲無限」執行總監卓王詠詩博士和宗教教育博士鍾樹森牧師，早前把多年訓練常用的隨身遊戲，集結成書《隨身遊戲》，書中歸納六種不用物資或少量物資的遊戲，60個遊戲包括用猜拳、圍圈、追逐、飯桌、以一排排玩的遊戲，望給家長、社工、老師參考。同時，他們向公眾招募遊戲，望集思廣益，推動遊戲隨時可玩的信念。

▲ 《隨身遊戲》售價$118。各大書局、HKTV Mall有售。(受訪者提供)

設計遊戲是孩子強項，鍾牧師也常觀察他們如何訂立規則及在簡單遊戲中創作不同版本，他舉例書中有一個叫漢堡包的猜拳遊戲，便是小朋友自己的構思。

小朋友在思考遊戲創意上，往往有出人意表的想法，可以由一個遊戲中變化不同版本。不論兒童或成人也能透過遊戲培養個性，促進人際關係，培育創意，甚至增添生活情趣，並改善學習。

▲ 鍾牧師(左一)和兒子(左二)常改變棋類的玩法。(受訪者提供)

但鍾牧師謂要孩子無中生有創作一個全新遊戲，其實有難度，故他建議家長留意如果有些小朋友平日很喜歡玩遊戲，可以邀請小朋友在家𥚃行一圈，取幾件物件，任由小朋友創作，設計新的隨身遊戲；又或應用舊遊戲調校要求及變換場境及器材，並盡量用簡單材料，例如一張紙和一支筆去創作。

他舉例昔日小朋友用猜拳玩猜皇帝，或用紙筆玩東南西北，同樣兼融趣味、易明、耐玩，可以重複玩不失樂趣。

東南西北可以填上8個項目，大人可以鼓勵小朋友放入新的元素。不用想得太複雜，例如善用飯桌上的用品已可發揮，如大家各自準備同一樣的碗盤、湯匙等用品，一方擺設後用布蓋住，讓對方用記性把用品還原擺法，已經很好玩。

▲ 卓王詠詩博士(左)和丈夫Geoffrey 共同推動遊戲教育。(受訪者提供)

參加方法先讚好Dr. PLAY的Facebook專頁，並將創作好的創意隨身遊戲文字以facebook massager 上傳， 如以短片方式遞交，可電郵至info@dr-play.com.hk ，大會將會揀選兩位得獎者送出「隨身遊戲」乙本。截止日期為2020年8月10日。

記者：胡麗珊