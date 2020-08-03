【抗癌鬥士】運動教練注重飲食卻患末期肺癌　街跑媽媽樂觀抗癌：從不向醫生問仲有幾耐命

▲ 得悉患上末期肺癌的Shirley，從逃避到積極面對、樂觀抗癌，全憑丈夫的一番話令她反思。

兩子之母Shirley愛跑步、玩三鐵和踏單車，原是運動健將，又是教練。但在去年8月的日本家庭旅行時，身體突然有異樣。當時無人想過，癌症已在她身上出現。

旅程完結前一日，Shirley失眠坐着等天光，左上半身感麻痺乏力，她估計與心臟有關。「去到第4日，我已覺得胃痛不適。我和丈夫去到不同國家都會跑步，但今次做不到。我未試過跑不了，好喘氣。」

綜合所有痛點上網查，結果說是急性心臟衰竭，但情況未算太差、體力尚可，她選擇完成餘下行程，並致電一位醫生朋友，打算落機後就去做檢查。

突發嚴重心衰竭 心臟積水達3公升險死

其後發現心律不正，本來安排過幾日入院做詳細檢查，但不消一日，Shirley的情況急轉直下，行步路都會喘氣。「肚脹得好快，感覺快要爆開，小腿也腫了。我跟家人說：『不行了，再不入醫院，我應該過不到今晚。』」

急忙到醫院照心電圖、照肺，醫生未講解報告已神色凝重。

他說我急性嚴重心臟衰竭，隨時會死。我好驚，究竟發生甚麼事？我剛剛才去完旅行，又一直有跑步，不覺得心臟會有問題啊？

Shirley和丈夫當刻呆了，有種難以喘息的緊張感。但Shirley的心臟積水量已達3公升，需立即插喉抽水。「醫生叫護士拍低，想用來做教學，因為未見過人3公升這麼嚴重；知我有跑步做開運動，他便說我心臟好強，否則應該捱不到這一刻，他對我有信心，叫我放心。」

▲ Shirley育有兩子，一個16歲、一個13歲，她指交代病情前曾感掙扎。（被訪者提供）

運動健將變病人難接受 自問已盡力做好自己

因為心臟、肺功能都強，Shirley只留院7日，報告一出再覆診。期間做過抽血、照肺、PET Scan等檢查。Shirley本抱輕鬆心態，以為做完手術就沒事。數天後報告出爐，卻指她患上肺癌，這個消息好難消化。

入醫生房之前，我仍感健康，血壓及其他指數都好正常。確診那刻只覺得：不是吧？我接受不了。我沒說話，也不懂得問問題。

回想過往唯一有關連的病徵，就是乾咳了4個月，惟當時輾轉求醫，都無人估計為肺癌。

對癌症期數、治療方法一無所知，由運動健將變病人，心裏盡是無助和不解。別人患癌後會反思，是工作太勞碌，還是飲食習慣差？但對Shirley來說，她自問已盡力做好自己。

我本身教體質管理，幫助三高人士注意飲食。我又常做運動、著重健康，好少病。為何一來就是癌症？

從醫學角度看，她患病的原因是基因突變。但她回想，情緒或許也有關連。「在患癌前一兩年，因為中年婦女荷爾蒙改變，會潮熱，我每晚睡不過一小時。我本來比較樂觀，但因為社會運動，總在Facebook未讀到內容就開始哭。」連與丈夫溝通時，總覺得消極、孤單。

丈夫和同路人助跑出低谷

最終確診肺癌4期，腫瘤約3厘米大。Shirley指自己那時的心態有點逃避，不想覆診見醫生，好像每次去，都會聽到不好的消息。丈夫見她情緒差，做甚麼都提不起勁，便決定陪她晨跑，助她振作。

他說我以前鼓勵其他人跑步時，總說頭幾K辛苦點，但只要慢慢適應，就愈跑愈輕鬆。 我現在就像剛學跑般，起初會辛苦、接受不了，但只要不放棄繼續跑，就會跑到終點。他說即使我陪你跑，你不跑，我都幫不到你。

這番話使Shirley反思，抗癌路終究要自己走。身邊人的支持固然重要，但若果不面對，幾多人陪住都只是原地踏步。

▲ 一家人會齊齊做運動。積極抗病的心態互相影響，大家一起面對。（被訪者提供）

丈夫不斷鼓勵，加上經老朋友介紹，認識到更多同路人，她漸漸覺得自己的病情只屬「小兒科」，不再悲觀。如有被醫生告知只剩3個月命，卻活了12年，經歷十數次復發仍勇敢生存的朋友。

今時今日癌症不是絕症，雖然不知何時會穩定，也面對好大的生命威脅，但我們都會常存盼望，因喜樂的心乃是良藥。

因為同路人，Shirley打破對癌症的負面想像，於治療、生活上，多了一份積極的心態。今年年初，她更與癌友成立「護心喜藥團」，拍短片和微電影、舉辦分享會等，鼓勵更多癌友。「想做些有意義的事，即使離開了，我的祝福都能在世上幫助別人。」

藥物副作用致臉部長滿疹

治療一年間，她每日服用口服標靶藥，副作用為皮膚出疹，曾長至額頭、嘴巴四周及淋巴位，疹子像暗瘡般帶膿，不斷長出來。「對女生來說，挺難接受。後來醫生怕變成紅斑狼瘡，覺得太嚴重，就讓我減藥，慢慢醫。」

每日要塗10多次蘆薈膏，敷深層補水面膜急救，花兩三個月才退。除此之外，她也做過5次電療，幸而副作用都不算嚴重。

▲ 電療後相當疲累，Shirley有兩星期每天睡18小時以上。（被訪者提供）

末期病人身份不是負擔 常保持盼望

「末期癌症病人」這標籤像個負擔，但Shirley沒有被擊倒，反指癌症是個轉捩點，讓她從負面情緒中跳出，明白到豐盛的生命中，也會有苦難的存在。

一個癌症病人能走出來社交，吃得、睡得、行得、屙得，幾期都不重要。我從不問醫生自己有幾耐命，因為沒意思，我們不能控制生命。 但只要個心一沉、失去盼望，就可能會離開得好快。

信仰是支撑Shirley抗癌的一大動力，讓她減輕對死亡的恐懼。「一個人面對困苦時，有陪伴者、過來人，加上信仰支持，這些比起有沒有錢醫病更重要。」

▲ 一感不適，Shirley就會去做運動。做完後總會覺得充滿精神，百試百靈。（黃建輝攝）

持續運動不停歇 保持心境快樂

癌症沒打斷Shirley的運動習慣，她如常每日跑步、踏單車，教班，像個平常人般。「患病時你或覺得不能跑，會暈、腳痛難動，總有好多藉口。不少人常說，不適就休息、睡一睡，但我會說不如去散散步？起初我覺得肩、頸、膊位特別緊，我迫自己一定要去跑，跑完就沒事，也變得精神。」

痛症或因為睡得太多、動得太少，Shirley指運動後大腦會釋放安多酚，人會變得更有動力、有盼望。

▲ 曾參與《今生不做機械人延夢計劃 》並獲獎，Shirley渴望可帶動更多中年人跑步、維持健康。（被訪者提供）

即使不外出，也可在家坐坐，動動手腳15分鐘，不要經常卧床。我常常鼓勵癌友，仍能動時要珍惜，因為你不知道何時不能動。不然一定會後悔，當初能動的時候為何不動？ 別想得太極端，或誤解運動一定好累、好辛苦，會承受不了，由小程度做起，做到就會開心。

「今生不做機械人延夢計劃 」2020



計劃將選出十個夢想計劃，其中一隊跨代組合將獲李錦記家族基金提供定額資助港 幣一萬元正，其餘九隊同樣可獲定額資助港幣一萬元正、資源配對及相關協助，支持他們踏出夢想第一步。

對象：家長（可以個人或以原生／跨代家庭名義參加）

截止日期：8月16日 晚上11時59分

網站：http://www.laviolet.com.hk

記者：吳霆俊