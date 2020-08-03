【新冠肺炎】何栢良：疫情未見緩和跡象　全民檢測成效成疑

▲ 何栢良對於全民病毒檢測的成效有疑問。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港處理第三波疫情已有一段時間，已連續10多日確診數字「破百」，雖未有幾何式上升，但情況令人擔心，認為疫情未見緩和跡象。

何栢良今早（3日）在電台節目指，本港各方面設施不足，例如在檢測方面，衞生署由疫情開始至今，一直只得一個化驗室，而醫管局亦有10多間醫院可以做到，但相關檢測人員數量無明顯上升，當檢測數量倍升，則有需要增加化驗室、儀器，以及檢測人員的數目。他指，如果政府已用盡現有資源，仍無法在短時間內大幅提升病毒檢測量，當局就要思考尋求外援的必須性。

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他續指，增加隔離設施是重中之重，本港每日仍有為數不少的確診者或密切接觸者，需要等待送院或送入檢疫中心，當中會出現訊息溝通滯後，令一些有家人確診的醫護人員或院舍員工等，仍然可以如常上班，繼而衍生很多新的群組。

何栢良又對於全民病毒檢測的成效有疑問，他解釋，全民檢測大前提是找到陽性病人的時間，要快過病毒傳播速度，現時病毒潛伏期中位數為5天，即是要4天內完成750萬人的檢測，然後安排初步陽性病人隔離，即是平均每日要收集200萬人的樣本，需要龐大人手負責檢測、運送等程序，可行性成疑。

他認為如果本港在內地協助下能增加檢測量，最值得考慮是加快為有病徵人士進行檢測，並考慮為邊境豁免人士做測試。

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記者：陳子謙