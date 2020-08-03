【外賣優惠】日本燒肉專門店燒鬼Yaki Oni首推外送套餐　A4和牛烤肉1人前$308起【內附訂購詳程】

▲ 銅鑼灣日式燒肉專門店燒鬼Yaki Oni，首次推出外賣速遞烤肉套餐。（餐廳提供）

在新冠肺炎疫情影響下，晚市仍然禁堂食。不過，就算居家抗疫也可以食好啲，銅鑼灣日式燒肉專門店燒鬼Yaki Oni，最近首次推出外賣速遞烤肉套餐，讓食客在留家抗疫日子，也能品嘗到日本高質A4和牛烤肉。

▲ A4和牛有上小排、胸腹肉、牛冧肉及中腹肉等。（餐廳提供）

燒鬼的外賣烤肉套餐設有1人至4人份量，A4和牛有上小排、胸腹肉、牛冧肉及中腹肉。除A4和牛外亦有海鮮，如廣島蠔及帆立貝，並有一系列日本刺身及日本料理。1人前308元起，4人前則1,180元起。

▲ 1人前套餐$308起（餐廳提供）

外賣服務特設專用烤肉爐，跟餐並附有3款自家製醬汁增添燒肉風味，包括蘋果柚子紅酒燒汁、辣味噌醬及極具特色的葱油醬，就算在家也能吃到日本燒肉風味。

▲ 4人前套餐$1,180起（餐廳提供）

外賣訂購流程：

（1）WhatsApp 6333 3938或60236643；於燒鬼facebook／IG或致電餐廳落單

（2）店員確認訂單及金額，並提供付款方法（客人須於2小時內付款）

（3）店員取得付款證明後，會確認客人資料、預計送貨時間及地址（客人須於不少於預計送貨時間前3小時確認訂單）

備註：烤肉爐按金為400元；外賣消費滿400元提供港島區免運費，其他地區運費由客人到付

記者︰黃依情