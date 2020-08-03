【娛圈群組】麥德羅劉少君出院即約飲茶遭鬧爆　回應「播毒」指摘：只是出來互相慰問

▲ 麥德羅與劉少君出院後即約飲茶被網民鬧爆。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，早前因確診新冠肺炎而入院留醫的資深藝人麥德羅和劉少君，先後康復出院。但二人出院後沒有減少社交接觸，以降低傳播或再感染新冠肺炎的風險，反而以「慶祝康復」為由相約外出飲茶。

席間麥德羅和劉少君除下口罩拍片呼籲注意安全，相當諷刺，引起網民公憤。

事因曾確診新冠肺炎的麥德羅和劉少君，在病毒指數達標後獲准出院。「死裏逃生」過後，兩兄弟相約飲茶，麥德羅和劉少君更拍片更新現況，劉少君稱：「要注意衛生、安全，病毒隨處可有。」

可是拍片期間，劉少君把口罩放在枱上，並未用口罩套或紙巾包裹好。而麥德羅為求方便，只將口罩拉低掛下巴，做出不良示範。

影片一出即被網民鬧爆，認為二人自私播毒，加上附近很多老人家，狠批麥德羅和劉少君沒有為公眾設想。

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▲ 麥德羅和劉少君相約飲茶。（網上截圖）

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錯誤示範

其實，早前大馬衛生總監諾希山在Facebook分享一張口罩掛下巴的示意圖，解釋當中的存在風險。

由於皮膚長期曝露於空氣中，可能隱藏病毒和細菌，所以將口罩拉至下巴位置，有機會令口罩內部接觸病毒，當重新戴上口罩，病毒會隨口鼻進入體內，諾希山呼籲：「要不正確戴好口罩，要不將其完全除下。」

▲ 麥德羅曾在北區醫院醫治。（受訪者提供）

另外，劉少君把用過的口罩放在枱上，且沒有包裹好，使口罩外側直接觸碰枱面，也會增加傳播病毒或細菌的風險。

事件引網民大罵，麥德羅透過經理人向TOPick解釋稱：「醫生重複驗咗好多次，證實我哋好返曬至畀出院，我哋好守法只得兩人一張枱，我哋除咗食嘢飲茶，其餘時間都著戴口罩，我哋只係出來互相慰問見個面，老朋友互相問好一下，而且我哋只見了1小時就各自回家。」

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