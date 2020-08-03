【傻父親青春白書】新垣結衣回歸客串新劇演母親　靠拍廣告做代言人賺4億日圓

▲ 32歲的「國民老婆」新垣結衣睽違兩年客串新劇《傻父親青春白書》，飾演女主角的母親。

日本當紅女星新垣結衣相隔兩年終於再有劇集推出了！NTV（日本電視台）新劇《傻父親青春白書》，今次由44歲性格演員室剛跟20歲人氣女星永野芽郁合演父女，該劇於8月2日晚首播，32歲的「國民老婆」新垣結衣客串演出，扮演室剛的已故老婆，也即是永野芽郁的媽媽。

▲ 新垣結衣客串新劇《傻父親青春白書》以長髮形像示人。

由真人版《銀魂》導演福田雄一執導的NTV台新劇《傻父親青春白書》，第一集內新垣結衣只得一場戲份，就是在室剛一場回憶中出現。

該場戲二人在花火大會睇烟花場面甜蜜溫馨，結衣BB穿上傳統浴衣，靚爆出場，但一眾結衣粉絲可能會嫌偶像的戲份太少，因為有傳媒報道，該場戲僅得35秒匆匆而過。未知道她下一集會否再出場呢。

▲ 日本NTV新劇《傻父親青春白書》，講44歲單親爸爸為保護剛升上大學的愛女，決定入讀大學成為女兒的同學。

劇集講述小說家小比賀太郎（室剛飾演）自妻子幸子（新垣結衣飾演）去世後，一手養大女兒櫻（永野芽郁飾演）。賀太郎愛女心切，擔心讀女子高中的女兒升上大學後的生活，決定跟著入讀女兒的大學，以同學身份保護著女兒。合演者還包括中川大志、今田美櫻、戶塚純貴、小野花梨。

新垣結衣自從2016年主演劇集《逃避雖可恥但有用》後爆紅，清純可愛又把家務打理得井井有條的她被日本人視為國民老婆，之後廣告合約紛至，而她就主力拍廣告及做品牌代言人賺錢兼保持人氣。

▲ 2016年的TBS 劇集《逃避雖可恥但有用》令新垣結衣爆紅，一躍而成為日本的廣告女王之一。

有報道指出，新垣結衣近年單是拍廣告收入已逾4億日圓（約2280萬港元），而根據日本數據調查公司Nihon Monitor公佈2019年「日本藝人廣告代言排行榜」，新垣結衣就排第五，擁有9個廣告代言。

結衣刻意減產，近年只拍了2018年劇集《無法成為野獸的我們》及同年的電影版《Code Blue》，令外界猜測她是否有秘婚及產子打算。