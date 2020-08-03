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【上位花旦】高海寧參與雙線劇《迷網》《殺手》　高Ling獲讚有進步：一切都是蛻變的過程

娛樂 12:05 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

高海寧有份參與TVB雙線劇《迷網》和《殺手》。（高海寧FB圖片）

TVB上位花旦高海寧最近同時出現於雙線劇《迷網》和《殺手》，緊接着《殺手》播出的《反黑路人甲》也會繼續有高海寧演出，可見其出現率甚高。高海寧最近獲《殺手》監製大讚有進步，她認為演員就是要好好的蛻變。

Fit爆的高海寧貼出短髮近照，照片中的她輕露纖腰，以性感運動造型示人。

【演技升呢】高海寧演迷網+殺手+三十而已　高Ling演技受肯定：會繼續努力

高海寧獲《殺手》監製大讚有進步。（高海寧FB圖片）

她寫道：

最近《殺手》熱播，
有天監製突然對我說：「森森很有味道，但眼前的你，身上完全找不到森森的影子了！」
我傻眼了，肯不住問：「你是在稱讚我嗎？我該開心還是難過？」
他很爽朗地說：「當然是開心呀！證明你又蛻變了，打破原有的框架，創造出全新的角色。」
對！演戲是演員的本分，而演員追求的就是不斷地嘗試、進步和突破！
無論戲份多與少，你都是你場戲的主角，用心演好每一場戲，一切都是蛻變的過程！
#殺手 #宣傳
#顧青桐crossover林森森

【殺手】高海寧演內地劇怒摑小三爆發演技　高Ling大方回應抨擊盡展氣度

撰文 : TOPick柴犬出動

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