【上位花旦】高海寧參與雙線劇《迷網》《殺手》　高Ling獲讚有進步：一切都是蛻變的過程

▲ 高海寧有份參與TVB雙線劇《迷網》和《殺手》。（高海寧FB圖片）

TVB上位花旦高海寧最近同時出現於雙線劇《迷網》和《殺手》，緊接着《殺手》播出的《反黑路人甲》也會繼續有高海寧演出，可見其出現率甚高。高海寧最近獲《殺手》監製大讚有進步，她認為演員就是要好好的蛻變。

Fit爆的高海寧貼出短髮近照，照片中的她輕露纖腰，以性感運動造型示人。

【演技升呢】高海寧演迷網+殺手+三十而已 高Ling演技受肯定：會繼續努力

▲ 高海寧獲《殺手》監製大讚有進步。（高海寧FB圖片）

她寫道：

最近《殺手》熱播，

有天監製突然對我說：「森森很有味道，但眼前的你，身上完全找不到森森的影子了！」

我傻眼了，肯不住問：「你是在稱讚我嗎？我該開心還是難過？」

他很爽朗地說：「當然是開心呀！證明你又蛻變了，打破原有的框架，創造出全新的角色。」

對！演戲是演員的本分，而演員追求的就是不斷地嘗試、進步和突破！

無論戲份多與少，你都是你場戲的主角，用心演好每一場戲，一切都是蛻變的過程！

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