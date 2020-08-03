指特首忽視防疫專家意見　郭卓堅申覆核要求政府向巿民賠償

▲ 郭卓堅入稟高等法院，要求法庭頒令特首林鄭月娥涉公職人員行為失當。

新冠肺炎疫情持續，巿民郭卓堅今（3日）入稟高等法院，質疑特首林鄭月娥於7月28日前，不理會防疫專家意見及決定，以外行人身分豁免部分來港人士來港檢疫安排，致令第三波疫情擴散，要求法庭頒令特首林鄭月娥涉公職人員行為失當。

申請人郭卓堅；答辯人為特首林鄭月娥。郭卓堅於入稟狀指，特首林鄭月娥於7月28日前不理會防疫專家意見及決定，以外行人身分，一意孤行，豁免部分來港人士（以海員為主）來港檢疫安排。

入稟狀指，專家提出受豁免部分人士入境檢疫安排，會帶來檢疫漏洞，特首指「屬於誤解」。自今年2月至7月28日，被豁免約29萬名海員免檢疫，致有帶菌者在香港走動，令第三波新冠肺炎擴散至人傳人，而依據理大作出的基因排序，證實第三波新冠肺炎源自這批免檢疫人士，令慈雲山成為重災區。

入稟狀指因特首林鄭月娥的行為錯誤決定，引來香港前所未有的疫情，要求法庭頒令特首涉公職人員行為失當，應予以譴責及要求政府向巿民作出賠償，尤其是慈雲山區居民。

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記者：林育慧