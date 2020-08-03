【疫境成長】一家四口駿洋邨隔離出營　港爸報平安︰完成14日隔離2次檢測呈陰性

▲ 鄧氏一家四口於8月3日完成了隔離可回家。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，日前有鄧氏一家四口作為緊密接觸者，被安排入住火炭駿洋邨檢疫中心隔離營。育有2孩的鄧爸爸在網絡分享保持正面抗逆境，獲很多網民大讚，他受訪表示樂意分享是想勉勵大家，萬一需入住隔離營毋須過分憂心，爸媽的心態很影響孩子。今日（3日），鄧爸爸一家完成了14天隔離，檢查結果顯示陰性，可以平安回家去。

一家四口入住駿洋邨隔離

鄧爸爸與太太育有4歲半兒子及2歲半女兒，跟太太的爸媽及嫲嫲同住，7人住在慈雲山，屬疫情較嚴峻地區。日前太太的嫲嫲確診患上新冠肺炎，未知感染來源，現時住院中。

入住駿洋邨第5日，鄧爸爸開始在網上分享經驗，本意是「吹水」打發時間，及跟將接受隔離的市民分享資訊。他昨日（2日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖更新好消息，他們一家即將完成隔離可以回家去。

出營通知離開安排

此外，他在帖文展示有關出營通知，通告上註有「你們的檢疫期將於8月2曰23時59分後完結」，有3項離開中心的安排選項，包括8月3日凌晨0000時乘搭專車去大圍火車站離開、8月3日早上1000時乘搭專車去大圍火車站離開，以及以私家車到駿洋邨接送，拍攝選擇再WhatsApp通知職員。鄧爸爸向大家報平安︰

我係之前分享駿洋邨果位港爸，喺度多謝大家一直嘅支持同鼓勵，我哋一家4口經歷14日隔離同2次檢查，最後終於可以平安返屋企 。

捱過沒冷氣的日子

他回想大人小朋友在沒冷氣的地方生活很辛苦及需時適應，第二星期有下雨溫度回落才舒服好多，夜晚瞓覺只開一部風扇已足夠，下午都不需要沖身消暑。

頭一個星期真係好熱，小朋友熱到出熱痱，好彩自己有帶營養補充品俾小朋友， 同多沖身抹身，起碼幫輕到小朋友舒服啲。

據悉其他隔離營有冷氣設施，駿洋邨則沒有。鄧爸爸表示見8月1日隔離左右單位仍有人入住，如果之後需要隔離人士有機會入駿洋邨，可以參考他的分享。他勉勵大家︰

希望喺隔離中心接受緊隔離嘅人士可以平安無事返屋企，冇入隔離中心都希望你哋唔需要入，大家加油！

網民︰最緊要平安

網民紛紛替鄧爸爸開心，表示平安無事就好，並溫馨提示︰ 「出camp 後千祈唔好鬆懈！ 加緊注意衛生消毒！加油！ 市區仍然有很多隱形傳播者， 祝你們一家平安健康！」

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記者︰顏紫燕