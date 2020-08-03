【危險玩具】3歲女童玩大熱彈力乒乓球　遭不鏽鋼軟軸直插左眼險失明

▲ 3歲女童遭玩不鏽鋼軟軸乒乓球時，不幸受傷險盲。

受新冠肺炎疫情影響，小朋友放暑假都要留家避疫。要讓孩子在家「放電」，家長往往要多花心思。不過，在選購玩具產品時，也要留意安全問題。近日，內地有一款「彈力乒乓球」非常流行，本港亦有家長透過淘寶購買，然而這款玩具卻暗藏危機，有內地3歲女童玩耍時，不鏽鋼軟軸直接插進她的眼中，當場鮮血直流。

綜合內地媒體報道，這款新興玩具名為「彈力軟軸乒乓球」，底座中心設置了一根不鏽鋼軟軸，軟軸的頂端則有一顆乒乓球，可隨著拍打來回彈跳，小朋友一個人也可獨自練習玩耍。淘寶有出售相關產品，售價由7.9元人民幣至6、70元人民幣不等。

女童遭軟軸插眼

然而，3歲女童小美近日在家玩這款乒乓球時，卻不慎被不鏽鋼軟軸直接插進眼內，當場鮮血直流。家人急忙將女童送院，醫生表示，女童左眼上方遭異物刺入，導致開放情顱腦損傷、顱內少量血腫、左眼眶上壁骨折伴隨周遭軟組織挫裂傷。

神經外科醫生為女童開刀拔出軟軸，女童狀況穩定後已轉院繼續治療。雖然不鏽鋼軟軸只在女童眼眶上方擦過，沒有造成女童眼球破裂，但因體內出現玻璃體積血，女童視力未來恐受影響。

儘管不少商家都強調，彈力軟軸乒乓球安全性很高，但卻不時發生意外，廣州市公安局警訓部教官張寶振指出，這款玩具的各個連接部位並不牢固，擊球過程中，乒乓球偶爾會脫落，但這枝不鏽鋼軟軸仍繼續大幅擺動，尖銳異物直接暴露在孩子面前，非常容易弄傷眼睛。

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責任編輯：王俊賢