【新冠肺炎】5歲以下新冠病毒較成人可多出100倍　美國研究︰幼童開學或迅速感染

▲ 一項美國研究最新指出，5歲以下幼童體內的新冠病毒，可比成人多出100倍。

本港新冠肺炎疫情持續爆發，教育局宣布全港幼稚園不會早於8月17日開學，但有美國研究發現，5歲以下幼童體內的新冠病毒量，可比成人多出10至100倍，一旦開學的話，或會造成大規模感染。

綜合美國傳媒報道，《美國醫學會兒科醫學期刊》日前刊登一項研究，由美國芝加哥安與羅伯特盧里兒童醫院（Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago）一個團隊，對新冠肺炎進行年齡分組研究，將145名輕症患者分成3組，包括46名5歲以下幼童、51名5至17歲兒童，以及48名18至65歲成人，進行鼻咽拭子採樣的測試。

研究於3月23日至4月27日期間，收集了該醫院住院部、門診、急診和臨時新冠病毒檢測站的樣本。

專家︰沒病不代表沒病毒

研究發現，5歲以下幼童上呼吸道的病毒量，是成年人的10至100倍。帶領研究的兒科傳染病專家Taylor Heald-Sargent指研究結果顯示，不能因為兒童沒生病，就認定他們沒有病毒。

研究團隊又指出，結果可作為當地應否如期秋季開學的參考，不應淡化開學後疫情傳播的潛在風險，因幼兒的行為習慣，加上校園的密閉空間，恐怕會令新冠病毒在這個群體中迅速蔓延。

不過，該研究規模不大，且沒有詳細說明樣本的族裔、性別，也沒列出是否有潛在健康問題，仍有不足之處。研究團隊亦表示，他們只觀察了病毒核酸，並未針對傳染性作研究，故不清楚兒童在傳播新冠病毒的情況。

兒童夏令營260人確診

日前一個兒童夏令營又再一次印證兒童播毒的風險。美國疾病控制及預防中心（CDC）日前公布，北佐治亞州一個夏令營High Harbor YMCA Camp內爆發集體感染，597名參加者和工作人員中，最少有260人確診，感染率達76％，患者年紀最小6歲，在6至10歲的感染組別中有逾75%患者出現症狀。

CDC研究人員指出，檢測結果反映任何年齡的兒童也會染上新冠肺炎，與早前有研究兒童感染率較低的報道大有分別，當局表示將重新考慮復課的安排。

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責任編輯︰林綺玲