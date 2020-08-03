質疑政府更改立法會任期至5年　郭卓堅申禁制令要求緊急開庭處理

▲ 郭卓堅及陳潔冰（右）今到高等法院入稟。（林育慧攝）

政府上周五（31日）宣布將立法會選舉延後1年，巿民郭卓堅聯同1名巿民今（3日）入稟高等法院申請司法覆核及禁制令，質疑特首林鄭月娥錯誤決定，將立法會任期由4年改為5年決定錯誤，要求法庭頒令禁制，郭卓堅並促請法庭今（3日）天緊急開庭處理。

申請人郭卓堅及陳潔冰；答辯人為特首林鄭月娥。入稟狀指，申請人根據《基本法》賦予的權利，香港居民有權對行政機構及行政人員的行為，向法庭提出訴訟。

入稟狀指，特首林鄭月娥違反《基本法》第2條及第4條，特首須執行《基本法》，決定政府政策及發布命令。《基本法》列明每屆立法會任期為4年，而特首就職時必須依法宣誓擁護《基本法》。特首林鄭月娥現卻決定更改就職時宣誓擁護《基本法》承諾，要求違反《基本法》規定將立法會這屆任期由4年改為5年，屬錯誤決定，並會造成香港政制危機。

申請人要求法庭頒下禁制令及批出司法覆核申請，禁止更改《基本法》規定4年任期為5年，認為做法違憲。郭卓堅並要求高等法院就此申請，於今（3日）天緊急開庭處理。

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記者：林育慧