【超人外傭】年過半百菲傭留家避疫　港媽讚輕鬆湊掂一家9口3小孩︰樣樣做得足

▲ 港媽分享家中年逾50歲的菲傭留家避疫，而且一個人輕鬆照顧一家9口，包括3個小朋友。

一個得力的外傭絕對可以為僱主分擔照顧家庭的壓力，近日有港媽分享家中年逾50歲的菲傭留家避疫，而且這位「超人姐姐」一個人輕鬆照顧一家9口，包括3個小朋友。港媽大讚菲傭「樣樣做得足」。

該名港媽日前於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示「疫情下姐姐都好努力」，他們負責買餸，姐姐負責煮，對方「無得出街都無詐型」。她指︰

姐姐年紀過50，但湊3個細路，仲有6個大人，都樣樣做得足。

照顧一家9口不容易，她透露已聘請多一位新印傭，希望分擔現在姐姐的工作量。

煮足三餐湊好小朋友

港媽回覆網民時補充，其外傭在她家工作已3年，月薪6,500元，比最低工資高。她曾照顧老人家，因此「講中文好叻」。

其實當日佢都係斷約，但佢上個僱主前後2次用咗佢6年再3年。

她表示外傭日常主要照顧3個小朋友，其中兩個小朋友就讀小學識自理。她分享姐姐每日的工作日程，起身後煮早餐再洗衫，然後煮午餐，下午晾衫、哄年紀最小的小朋友午睡，自己亦會休息一下。之後下午4時多姐姐會摺衫、5至6時準備晚餐、8時食飯，洗碗後便沖涼。

港媽欣賞長處包容缺點

港媽指平日由大人買餸，他們也會幫手洗衫、晾衫等家務，姐姐主要煮飯及清潔。不過，她坦言姐姐有時也有工人的通病，例如借糧，只是「如果佢出去借仲煩」。她讚姐姐「不太計較」，聘請對方時，姐姐已年過半百，她認為「上咗年紀唔一定唔好」。

網民對於這位姐姐湊一家9口表示驚訝，大讚她「超人姐姐」、「呢啲好姐姐真係寶嚟㗎」。另有網民分享家中同樣聘有50歲外傭，也是好助手，她感嘆「真的不要小看50歲，好睇個人」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲