【新冠肺炎】消息：本港今日新增約80宗確診個案　

▲ 本港今日新增約80宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（2日）新增115宗確診個案，是連續第12日過百，全部為本地感染個案，累計括3,511宗，包括一宗疑似個案。消息指，本港今日（3日）新增80宗確診個案，是自7月22日以來，確診數字再次回落至雙位數。

本港今早再多2名病人離世，至今共37名確診病人於公立醫院離世：



【新冠肺炎】屯門醫院港泰護中心83歲男病人離世 累計36人死亡

【一日兩宗】伊利沙伯醫院84歲確診女病人離世 累計37宗死亡個案



另有專家分析本港疫情：

【新冠肺炎】何栢良：疫情未見緩和跡象 全民檢測成效成疑

【新冠肺炎】許樹昌指全民檢測需配合「居家令」 料難在港實行

港鐵站有醫療中心的深喉唾液樣本瓶散落一地：

【新冠肺炎】港鐵站連鎖醫療中心深喉唾液樣本瓶散落一地 市民憂引感染風險

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩