【食用安全】清洗蛋殼令細菌滲入雞蛋　專家：蛋尖向下不易變質【附保存雞蛋方法】

▲ 正確處理雞蛋可延長雞蛋的保鮮期。

第五波疫情持續嚴峻，衞生署衞生防護中心本月10日公布，本港確診及陽性個案共31,402宗，包括24,390宗核酸檢測確診個案，和7,012宗經快速測試確診個案。不少市民留家抗疫減少外出，雞蛋是日常生活常見食材之一，以下幾個保存方法可以延長雞蛋的保鮮期。

最新影片：

保存在攝氏4至10度

食安中心指，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長，如要延長保質期，最好把雞蛋存放雪櫃。要注意一點，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏溫度，避免溫差令蛋殼出現水珠或倒汗水，而增加微生物進入蛋內的機會。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士曾受訪指出，雞蛋最理想保存在攝氏4度至10度。要防止雞蛋變壞，要確保雞蛋避免陽光照射，及將雞蛋放於陰涼乾爽的環境。

蛋尖向下最能保鮮

方麗影博士表示擺放雞蛋時，把蛋尖向下，可以令雞蛋不易變質。

她按照雞蛋結構解釋，雞蛋氣囊大小與其新鮮程度有直接關係。雞蛋較圓一端有氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋會處於最自然狀態。相反，蛋尖向上，會令氣室內殼膜受壓而脫離蛋殼，並影響保護膜，令雞蛋較易變質。

用乾布或紙巾清潔雞蛋

很多人為了加強衛生，會把雞蛋放進雪櫃前會用水清洗，可是這樣會弄巧反拙。食安中心指，雞蛋在一般情況下不用清洗。很多在市面出售的雞蛋，於商業加工處理過程中已按指定方式進行清洗。

蛋殼上約有6,000至10,000個小孔，亦有一層「表層膜」，能阻止蛋殼上的細菌滲進蛋內。清洗蛋殼後，反而有利微生物進入蛋內。殘留蛋殼表面的水分，也可能有助蛋殼上的細菌繼續生存。

方麗影博士稱，若蛋殼上有雞糞、雞毛等污染物，可用乾布或紙巾抹走。至於有裂紋的雞蛋，食安中心建議大家避免使用，因為它們較易受污染。

蛋黃及蛋白不爛不臭為正常

方麗影博士建議，分開盛載蛋液的容器，以及打蛋的容器，避免變質的蛋液影響正常的蛋液。打蛋時，確保蛋黃及蛋白分開，不爛不臭，品質方為正常。

一碗冷水測試雞蛋新鮮程度

此外，「Too Good To Go」創辦人Jamie Crummie曾表示，如果只按產品包裝上的日期丟棄雞蛋，會浪費了全無問題的食物。該公司表示，大家可以把雞蛋放在冷水中來了解雞蛋的新鮮程度。

雞蛋沉在水底，平躺著：十分新鮮

雞蛋沉在水底，豎立著：不太新鮮，但仍可食用

雞蛋浮在水面：已不可食用

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編緝：羅嘉欣