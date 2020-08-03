擺街站被懷疑非法入境遭查身份證　博士生申覆核指警方做法違憲

▲ 申請人日前入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻警方做法。（資料圖片）

科大博士生早前為香港輔助教研人員工會擺街站時，被警方要求出示身份證，博士生不滿警方並無合理理由懷疑他是非法入境者，仍引用《入境條例》要求他出示身份證，並質疑《入境條例》容許警方以與入境管制不相關的理由，要求他人出示身份證的做法屬違反《基本法》所保障的人身自由等，因此日前入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻警方做法。

申請人吳嘉倫（35歲）於入稟狀中指，他於今年5月1日在紅磡港鐵站外天橋擺街站時，4名警員上前查問，警員其後要求包括申請人在內的4人出示身份證，因為警方需紀錄擺街站人士的個人資料，申請人隨即指若然警方沒有懷疑他們干犯任何罪行，即無權要求4人出示身份證，警員回應指他們並沒有懷疑4人干犯罪行，但堅持要求4人出示身份證。

入稟狀指，期間警員涉表示「總之就係要你出示身份證啦，我係警察」。惟4名警員仍拒絕解釋基於什麼理由，而要求申請人等出示身份證。其後其中1名警員突然表示懷疑申請人是非法入境者，因此申請人需出示身份證作調查。申請人隨後致電律師友人尋求協助，惟警員警告申請人正妨礙警方執行職務。

申請人最終向警員出示身份證，而警員則於記錄其個人資料後離去。申請人其後去信警務處處長，詢問警方當日根據什麼理由而要求他出示身份證，處方回應指，警員當日是根據《入境條例》要求申請人出示身份證。

申請人於入稟狀中指，根據24名泛民議員等早前就《禁蒙面法》提出的司法覆核案例，原訟庭法官於判詞中指出，警方只可以與入境管制相關的理由而要求他人出示身份證作調查。申請人因此質疑警方當日要求他出示身份證的做法屬違法，而且警方根本沒有足夠證據懷疑申請人是非法入境者，《入境條例》17C(2)條容許警方以與入境管制不相關的理由要求他人出示身份證，是違反《基本法》28及31條所保障的人身自由等。

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記者：楊詠渝