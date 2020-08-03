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溫碧霞赴上海工作展14日隔離 酒店自拍日常分享房間美食

娛樂 12:36 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

溫碧霞在上海工作前接受隔離。（大會提供）

溫碧霞（Irene）日前慶祝生日後，為廣告及電影工作飛到上海，扺達上海後，Irene即被安排入住酒店接受隔離14天，今日(8月3日)為Irene被隔離第二天，一切安頓下來後自拍視頻報平安。

晨早起床做完瑜伽的Irene，穿上運動服精神奕奕拍片向大家介紹她的隔離酒店房：「我在上海過著隔離生活，剛起身做運動，這裡有電視，房間雖然細了點，幸有個好靚的露台，我就是在這個露台食飯、睇書、睇劇本、曬太陽，呼吸新鮮空氣，我在此好好，大家可以放心！」

Irene一向怕悶，為了這14天接受隔離，帶備了好多書籍及運動用品來消磨時間，Irene稱讚及感謝上海人：「上海人非常nice和有禮貌，我需要任何東西，他們都可以送到我房間門口，謝謝他們幫忙。」

Irene分享酒店房間美食。（大會提供）

Irene表示因為正在接受隔離，不能跟任何人有接觸，酒店會提供一日三餐，工作人員把食物及所需物品放在門口，然後自己出去拿取，但不可步出走廊。

她對所有安排非常滿足：「我已經好幸運被安排此酒店，很不錯，早午晚三餐的食物也不錯，有菜有肉有水果，蔬菜好新鮮及足夠，最開心有個露台，可以好舒服睇劇本及睇書，只是自己一個人有點悶，不過工作緊要，時間很快過的，14日好快會過去的。」

Irene表示因為正在接受隔離，不能跟任何人有接觸。

Irene並開心透露將會在酒店隔離一星期後，就可以搬到朋友家再進行一星期家居隔離，她解釋：「上海可以選擇在家居隔離，但屋內必須沒有其他人，只可以得自己一個，而呢位朋友有屋在上海，但沒有人住。完成隔離後我哋一定會繼續做足防疫措施開工。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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