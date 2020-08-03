【一日兩宗】伊利沙伯醫院84歲確診女病人離世　累計37宗死亡個案

▲ 伊利沙伯醫院84歲確診女病人離世，本港累計37宗死亡個案。

伊利沙伯醫院發言人今日（3日）公布，一名確診2019冠狀病毒病84歲女病人（個案編號：2115）於今日離世。

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院方指病人有長期病患，於7月10日因暈厥及跌倒而入住伊利沙伯醫院接受治療。病人情況其後持續轉差，延至今日早上5時28分離世。

根據衞生防護中心資料，患者與伊利沙伯醫院A6病房群組普通內科病人第1513宗個案有關連，患者住在土瓜灣定安大廈。

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院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有37名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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記者：伍瑋瑋