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【一日兩宗】伊利沙伯醫院84歲確診女病人離世　累計37宗死亡個案

社會 12:34 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

伊利沙伯醫院84歲確診女病人離世，本港累計37宗死亡個案。

伊利沙伯醫院發言人今日（3日）公布，一名確診2019冠狀病毒病84歲女病人（個案編號：2115）於今日離世。

【新冠肺炎】屯門醫院港泰護中心83歲男病人離世　累計36人死亡

院方指病人有長期病患，於7月10日因暈厥及跌倒而入住伊利沙伯醫院接受治療。病人情況其後持續轉差，延至今日早上5時28分離世。

根據衞生防護中心資料，患者與伊利沙伯醫院A6病房群組普通內科病人第1513宗個案有關連，患者住在土瓜灣定安大廈。

【2020本港測試】搓手液含致敏防腐劑苯氧乙醇　專家：可影響嬰兒中央神經系統

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有37名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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記者：伍瑋瑋

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