【口罩令】港鐵車廂拉低口罩食媽咪麵 年輕男女被網民指責：自私無腦

▲ 年輕男女在港鐵車廂拉低口罩食媽咪麵。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府早前強制規定，乘搭公共交通工具必須戴口罩等，違者可罰5,000元，而且港鐵車廂內嚴禁飲食，但仍有市民無視疫情及規定，公然在車廂內飲食。

有網民在facebook群組分享短片及相片，見到有兩名年輕男女竟公然在港鐵車廂，拉低口罩食媽咪麵，他們搖晃媽咪麵，然後倒入口中，食得津津有味。

短片曝光後引起網民熱議，大批網民直斥自私無腦，是在播毒!有網民炮轟該對年輕男女離譜，無視口罩令；有網民稱應通知車長及報警，應對涉事者罰款，才會有阻嚇作用。

【口罩令】大叔大媽無視口罩令車廂拉下口罩飲食 目擊乘客斥：當正地鐵係餐廳

行政長官林鄭月娥早前宣布，行會將通過新法例，規定所有乘坐公共交通的人士，包括於港鐵付費區內，也必須戴口罩，否則法例賦權司機可拒絕乘客登車，違例者最高可被罰款5000元。

另據《香港鐵路附例》第27條，乘客不得在已付車費區域內進食，處罰為2千港元。附例中又提到將垃圾拋在鐵路處所，最高及罰款5千港元及監禁6個月。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣