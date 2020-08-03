【紮腳變形】百歲婆婆腳趾變形如類風濕關節炎　急症科醫生心痛怒斥：紮腳的惡果

▲ 百歲婆婆因為紮腳，腳趾嚴重變形。

一名內地急症室醫生在網上發文，指自己近日在急症室接收到一名百歲婆婆，起初見婆婆以為她患有類風濕關節炎，因為腳趾嚴重變形，但細問下才得悉原來婆婆以前曾被紮腳，直斥：「是舊社會紮腳的惡果！」

東南大學附屬中大醫院急症科專科范醫生於微博發文，指近日在急症室接收到一名百歲婆婆，起初見到婆婆的腳趾頭已經嚴重變形，情況猶如患有類風濕關節炎一樣出現「鈕扣花樣」、「天鵝頸樣改變」。但後來仔細想想又覺得不妥，結果細問婆婆，才知道原來婆婆曾經被「紮腳」。

這是舊社會紮腳的惡果！想想這是多麼慘無人道的世俗，才能將女性從四五歲起就紮起腳來？

由於圖片震撼，引起不少網民回應，批評不少長輩都受到封建迫害「三寸金蓮，足不出戶」、「變態害人。」

亦有網民解釋婆婆的腳其實已經不算嚴重，屬於「解放腳」，紮了一陣子就放了，所以沒有定型或完全變形，不過當然已經遭到嚴重破壞。更有網民分享自己嫲嫲「三寸金蓮」的照片，可見除了拇趾外，其餘四趾都折疊在下方。

▲ 網民分享自己嫲嫲「三寸金蓮」的照片。(照片來源：微博)

「嚴重的話，腳趾是踩在折疊在腳心裡的。」、「我老姥姥當年的腳，就是除了大拇指頭以外，其他腳趾都掰斷踩在腳底板下，算是三寸金蓮。」

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責任編輯：李迦善