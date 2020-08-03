【破壞王】百厭星入侵模型房搞破壞　宅男無奈哭訴︰根本是恐怖照片

▲ 有網民上載相片，指有百厭星入侵價格高昂的模型房搞破壞。

對於收藏玩具及模型的宅男來說，小朋友是世界上「最可怕的生物」，一旦他們進入房間，後果或不堪設想。有網民上載相片顯示，擺滿模型的房間被幾個百厭星入侵，甚至手多多拿起房間內價格昂貴的模型搞破壞，宅男網民表示，「根本是恐怖照片。」

百厭星入侵模型房搗亂

不少男士賺錢喜歡購買大量模型收藏，即使沒時間玩，單是看著也感到滿足。有網民於社交媒體上載相片，模型房內有數百款玩具，當中不乏價值昂貴的模型玩具。不過，相片顯示有數名百厭小朋友「入侵」模型房，地下有大量玩具被破壞，有小朋友的視線更不時向上望，疑似想繼續「搗亂」。

宅男網民崩潰：好恐怖

相片引來不少宅男網民留言表示崩潰，「這根本就是恐怖照片」、「佢哋露出惡魔般嘅微笑」、「發自內心嘅尖叫」及「成百萬嘅玩具啊！快啲拉佢哋出嚟」。

亦有網民指家長們一定勸喻不要計較，「細路仲小唔好計較」及「小孩子不懂事弄壞玩具有咩關係，重要嘅嘢自己要收埋」，更怪責他們沒有收好自己的物品，令宅男們欲哭無淚。

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責任編輯：王俊賢