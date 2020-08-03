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涉以電筒照便衣警　24歲男生半年後被控普通襲擊准保釋

社會 13:18 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

案件今（3日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

24歲男生涉在西九龍中心美食廣場一食店外以電筒照射便衣警，期間便衣警疑被手機拍攝，涉案學生事後被控1項普通襲擊罪，案件今（3日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至9月14日，待辯方索取文件，期間被告准以保釋候訊。

【一日兩宗】伊利沙伯醫院84歲確診女病人離世　累計37宗死亡個案

報稱學生的24歲被告何梓洋，被控1項普通襲擊罪，控罪指他於2020年1月14日在深水埗欽州街37號西九龍中心8樓美食廣場內襲擊警長3712。

辯方申請押後案件至9月14日，以向控方索取文件。被告暫時毋須答辯，辯方有保釋申請。裁判官批准案件押後至9月14日，被告准以7,000元保釋候訊，期間不得離港及須定期到警署報到等。

據悉，便衣警於案發地點發現被告以電筒照射警員，期間又發現被告手機開啟了拍攝功能，疑正拍攝警員，事後警員求醫，診斷時眼睛感痛楚。

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記者：林欣樂

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