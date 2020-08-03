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【BB大晒】陳凱琳誕男嬰再做媽媽　與丈夫鄭嘉穎抱B拍全家福：細佬來了！

娛樂 13:23 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳凱琳的第二胎出生了！現年29歲的陳凱琳與鄭嘉穎結婚兩年，成功兩年抱兩。繼去年情人節誕下了長子鄭承悅後，今日宣佈次子Yannick已經出生，母子平安！

港姐出身的陳凱琳Grace，因拍劇而與鄭嘉穎結婚譜戀典，從未拍拖的Grace與嘉穎拍拖3年即修成正果，於2018年宣布結婚，夫妻十分恩愛，3個月後宣布懷孕，再於3個月後的情人節，即2019年2月14日誕下兒子Rafael。

於今年「520」當日，Grace再次宣佈喜訊，透露再度懷孕，早前舉行「Baby Shower」時宣布腹中懷有男嬰。

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鄭嘉穎與陳凱琳一家四口大合照。（取自陳凱琳IG）

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陳凱琳再做媽媽

直到今日（8月3日）中午，Grace於其instagram報喜，直指人生充滿驚喜，歡迎兒子Yannick來到世上。她稱：「It’s true what they say: Life is full of surprises!
A big welcome to our little baby boy Yannick into the world! 」

她透露次子比預產期提到出生，家人對於能夠提早見到兒子非常高興。Grace並點名逐一感謝照顧她的醫護人員，感謝眾人的照顧得以母子平安，二人已出院回家休養：

Rafa（長子Rafael）哥哥似乎和弟弟相處得很融洽，迫不及待相看到他們兩兄弟在充滿愛和互相扶持的環境下一同成長！

嘉穎的IG亦有放發一家四口的合照，夫婦倆互相在對方的帖文下留下愛心圖案。

照片中見Grace精神非常好，手抱著Rafael的嘉穎一臉慈愛，剛榮升哥哥的Rafael咬著手指一臉緊張，非常可愛。

一眾圈中好友如李亞男、楊潮凱、龔嘉欣、胡杏兒等留言送上祝賀。

Yannick於上周出生。（instagram圖片）

Grace透過電話接受TOPick訪問，透露兒子Yannick於上星期出世：「我跟BB已經安全返到家中，家人的相處都很和諧，Rafael做了哥哥之後，好乖又好幫手，很安靜地幫我們看住BB，非常安慰。因為有第一胎的經驗，今次比較有心理準備，心情也不錯，總之整個過程好順利又喜悅。稍後會好好休息，近日都會主要留在家裡，坐月時養好身體。」

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記者：陳心怡、游艾維

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