【BB大晒】陳凱琳誕男嬰再做媽媽　與丈夫鄭嘉穎抱B拍全家福：細佬來了！

陳凱琳的第二胎出生了!現年29歲的陳凱琳與鄭嘉穎結婚兩年,成功兩年抱兩。繼去年情人節誕下了長子鄭承悅後,今日宣佈次子Yannick已經出生,母子平安!

港姐出身的陳凱琳Grace,因拍劇而與鄭嘉穎結婚譜戀典,從未拍拖的Grace與嘉穎拍拖3年即修成正果,於2018年宣布結婚,夫妻十分恩愛,3個月後宣布懷孕,再於3個月後的情人節,即2019年2月14日誕下兒子Rafael。

於今年「520」當日,Grace再次宣佈喜訊,透露再度懷孕,早前舉行「Baby Shower」時宣布腹中懷有男嬰。

▲ 鄭嘉穎與陳凱琳一家四口大合照。(取自陳凱琳IG)

陳凱琳再做媽媽

直到今日(8月3日)中午,Grace於其instagram報喜,直指人生充滿驚喜,歡迎兒子Yannick來到世上。她稱:「It’s true what they say: Life is full of surprises!

A big welcome to our little baby boy Yannick into the world! 」

她透露次子比預產期提到出生,家人對於能夠提早見到兒子非常高興。Grace並點名逐一感謝照顧她的醫護人員,感謝眾人的照顧得以母子平安,二人已出院回家休養:

Rafa(長子Rafael)哥哥似乎和弟弟相處得很融洽,迫不及待相看到他們兩兄弟在充滿愛和互相扶持的環境下一同成長!

嘉穎的IG亦有放發一家四口的合照,夫婦倆互相在對方的帖文下留下愛心圖案。

照片中見Grace精神非常好,手抱著Rafael的嘉穎一臉慈愛,剛榮升哥哥的Rafael咬著手指一臉緊張,非常可愛。

一眾圈中好友如李亞男、楊潮凱、龔嘉欣、胡杏兒等留言送上祝賀。

▲ Yannick於上周出生。(instagram圖片)

Grace透過電話接受TOPick訪問,透露兒子Yannick於上星期出世:「我跟BB已經安全返到家中,家人的相處都很和諧,Rafael做了哥哥之後,好乖又好幫手,很安靜地幫我們看住BB,非常安慰。因為有第一胎的經驗,今次比較有心理準備,心情也不錯,總之整個過程好順利又喜悅。稍後會好好休息,近日都會主要留在家裡,坐月時養好身體。」

