【緣來自咖啡】馬浚偉自家製節目選取無綫播放　馬仔受TVB培育有情意結

▲ 馬浚偉自家製訪談節目《緣來自咖啡》今日首播。

熱愛咖啡的馬浚偉自家製作、策劃兼主持訪談節目《緣來自咖啡》，由今天（3/8）起於TVB網絡平台播放，於節目裡馬浚偉訪問了15位知名人士，包括黎瑞恩、張衛健、張玉珊、高永文、周秀娜、周慧敏等。

今次對馬浚偉而言，可說是大膽嘗試，跟嘉賓透過品嚐咖啡，分享人生經歷及處世態度，而今次選擇於TVB網絡平台播放，既是緣紛也是情意結。

他說：「雖然現今流行不同的OTT平台，坊間湧現很多自家製節目，但我始終出身TVB，受其薰陶，他們也有其特色，睇法未必跟一般OTT平台嘅節目相同，期間亦與不同電視台接洽和溝通，令我也增長不少知識，整個拍攝過程學到好多東西。」

▲ 馬浚偉熬愛咖啡文化。

馬仔於12年離巢TVB，但彼此一直保持良好關係，多位恩師、師父依然於TVB工作，這些年也返娘家拍了《守業者》及《宮心計2深宮計》兩個劇，今次有所不同，以製作人身份與TVB合作，對他而言有多重意義。

談及今次邀請了15位嘉賓亮相，馬浚偉很感謝他們，他說：「其實我一直邀約好多朋友，不過因疫情或時間關係，未能即時應允，我會繼續努力拍第二輯、第三輯，心目中有很多演藝界、政商界好友在邀請之列，都要搵他們飲咖啡！」