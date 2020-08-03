【慈善音樂會】與鄭欣宜馮允謙即點即唱與樂迷互動　C Allstar：一齊努力就可以撐過疫症

▲ C Allstar、鄭欣宜和馮允謙一起為慈善演唱。

得C Allstar慈善Live騷已於昨晚（8月2日）順利舉行，C Allstar聯同神秘嘉賓鄭欣宜及馮允謙一起演唱。今次的Live show破天荒沒有Rundown，大玩即場互動「你點咩、就唱乜」，無論飲歌還是cover都是即點即唱令樂迷帶來驚喜。

【慈善音樂會】與鄭欣宜馮允謙沒Rundown開騷 為慈善合體C Allstar即點即唱

▲ C Allstar、鄭欣宜和馮允謙為樂迷即點即唱。

C Allstar今次獲得屈臣氏的邀請，為是次音樂會重新合體，在網上進行音樂會直播，為網民在大氣電波中提供音樂及視覺的享受。梁釗峰（釗峰）表示︰「大家呢段時間都足不出戶，相信大家都好需要音樂嘅支持。」

C Allstar對這次音樂會即興點歌的模式，表示興奮及高興。

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▲ C Allstar三缺一。

陳健安（On仔）說︰「我哋初出道喺街頭Busking嘅時候亦有類似經驗，雖然感覺似係自己玩自己，但富挑戰性。試過最難忘係點唱《帝女花》同《Poker Face》，當下我哋唔識唱，但我哋邀點唱人仕下星期再嚟，我哋返去練完再唱俾大家聽。」

C Allstar表示，雖然因為疫情而收入減少，但見到巿民開始改變消費模式，他們亦有新計劃。

On仔指︰「而家啲人多咗喺網上消費，我哋都可以搞啲網上嘅活動，例如網上音樂會，然後要俾錢至可以睇，希望可以幫補一下收入，相信大家一齊努力，就可以撐過今次嘅疫症。」

C ALLSTAR成員King雖然因為身體抱恙未能出席，但有拍片支持活動。

▲ 鄭欣宜。

神秘嘉賓之一的鄭欣宜（Joyce），在音樂會中會跟C Allstar合唱《黑彩虹》及聯同馮允謙（Jay）一同合唱《80後時代曲》，令Joyce回憶起入行已經10年，今次是第一次正式跟C Allstar合唱。

Joyce謂︰「我對佢哋最記憶猶新嘅一個回憶，係入行嘅時候我成日都好容易喊，當時釗峰同我講叫我唔好咁易喊，你把聲本身好好聽，一喊就會影響你嘅表現！」Joyce因為他的一句說話，激發起了她學會如何在表演時控制情緒。

在抗疫期間，Joyce除了一直在籌備她的新歌之外，亦不斷努力更新自己的YouTube Channel，Joyce表示︰「好開心有觀眾支持我拍嘅片，今次疫情雖然收入減少，但對我嚟講最大得著係原來我可以拍到唔同類型嘅片，亦都得到唔少人支持，而拍片係唔會受到任何掣肘，唔駛被別人塑造自己嘅形象，可以喺自己嘅平台『做自己』。」

▲ 馮允謙。

另一位神秘嘉賓馮允謙（Jay）在C Allstar音樂會中現身，並合唱《山旮旯》。Jay指︰「我一直好欣賞C Allstar嘅和音技巧，終於有機會同佢哋合作。」由於Jay不太懂看中文，所以是次要合唱中文歌曲都下了一番苦功。

Jay又謂︰「都用咗一段時間去準備，歌詞中有啲字讀音太似，但又唔係同一個意思，所以對我嚟講都有少少難度。」

在家抗疫期間，Jay開始嘗試了家中直播唱歌及拍攝不同的日常片段。Jay更為了做直播，人力和財力都負出不少。Jay說︰「為咗喺屋企做直播，用咗唔少錢去添置器材同應用軟件，希望精益求精。」