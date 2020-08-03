【膠樽變錢】可口可樂膠樽收集機增加地點　1個膠樽回贈1毫現金及捐出1毫【附收集機地點】

▲ 牛奶公司集團旗下指定銷售地點增設智能飲品膠樽收集機。（圖片由香港太古可口可樂提供）

香港太古可口可樂8月3日起推出「嘟一嘟 ･ 樂意收」新階段飲品膠樽環保回收及教育計劃，牛奶公司集團更會加入成為合作夥伴，推廣此項社區回收項目，回收機亦增設於指定大型商店，方便回收膠樽。

「嘟一嘟 ･ 樂意收」膠樽現金回贈計劃自去年9月推出至今，透過智能飲品膠樽收集機為消費者提供現金回贈，已收回約190萬個售後PET飲品膠樽。本港零售商牛奶公司集團由即日起提供旗下銷售地點，放置智能飲品膠樽收集機，協助推廣「嘟一嘟 ･ 樂意收」計劃。

市民可於即日起於沙田宜家家居、山頂Market Place by Jasons，以及九龍灣MegaBox惠康超級市場，使用智能飲品膠樽收集機，回收膠樽。

智能飲品膠樽收集機可接受不限品牌、容量由330 毫升至2公升的飲品膠樽，回收過程中將掃描膠樽上條碼以蒐集相關資料數據作統計分析之用，再經壓縮處理後，由認可回收商統一妥善回收處理。

「嘟一嘟 ･ 樂意收」智能膠樽收集機會即時回贈港幣0.1元至消費者之八達通卡，同時捐贈港幣0.1元作環保教育用途。消費者在參與回收及獲得現金回贈之餘，同時可以提高對正確環保回收程序的認識。

11部「嘟一嘟 ･ 樂意收」智能飲品膠樽收集機地點（更新至2020年8月3日）：

中環中心（因應新型冠狀病毒疫情暫時停用）

東涌東薈城

九龍塘又一城

旺角The Forest

沙田宜家家居

山頂Market Place by Jasons

荃灣南豐紗廠

鰂魚涌太古坊

將軍澳廣場

屯門 V City

九龍灣MegaBox惠康

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責任編緝：王芷瑩