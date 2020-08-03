【新冠肺炎】文錦渡缸瓦甫地盤至少8宗確診　土拓署：即時已徹底消毒

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本地疫情嚴峻，文錦渡缸瓦甫警察設施地盤最新有8人確診新冠肺炎，土木工程拓展署稱，地盤工程已暫停。

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衞生防護中心資料顯示，新增的「香港土力混凝土工程有限公司」群組，該公司屬於地盤分判商，負責土地勘察。

土拓署表示，地盤8名確診或初步確診工人，其中7人受聘於分判商。署方稱，承建商已經按照指引，在工作地點安排環境消毒，與確診者有緊密接觸的人，已被安排留家進行病毒測試。

缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程，涉及平整約19公頃土地及多項基礎設施工程。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（2日）於疫情記者會稱，文錦渡缸瓦甫地盤共錄得8宗個案（個案編號：3080, 3181, 3379, 3388, 3442, 3443, 3459, 3477），但涉事患者非屬同一公司職員，將跟進調查。

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責任編輯：吳卓峰