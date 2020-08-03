【天氣預測】屯門區雨勢特別大或會有水浸　天文台料未來一周有雨

▲ 天文台展望未來兩三日仍有驟雨及雷暴。（湯炳強攝）

天文台今日（3日）下午1時10分發出局部地區大雨報告，指屯門區的雨勢特別大，在下午1時正的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。發言人提醒可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

▲ 本港地區下午及今晚有驟雨，部分地區雨勢較大。（湯炳強攝）

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天文台續提到一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，在今日（3日）正午12時，強烈熱帶風暴黑格比集結在台北之東北偏東約160公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過東海，移向浙江至福建沿岸一帶。天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有驟雨，部分地區雨勢較大，局部地區有雷暴。吹和緩東南風。

▲ （天文台圖片）

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天文台展望未來兩三日仍有驟雨及雷暴，星期三雨勢有時頗大，隨後數天驟雨減少，該低壓槽會在未來兩三日繼續為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。隨著副熱帶高壓脊向西伸展至中國東南部，本週後期該區驟雨減少。此外，熱帶氣旋黑格比會在今明兩日移向浙江至福建沿岸一帶。

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記者：郭家穎