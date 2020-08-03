已停業的灣仔築地巿場爆股東糾紛　股東遭入稟禁滋擾兼作賠償

▲ 築地‧山貴水產市場兩名股東日前入稟高等法院，禁另兩名股東滋擾兼作賠償。（資料圖片）

位處灣仔碼頭、有「香港築地市場」之稱的築地‧山貴水產市場，自2019年9月起因社會運動而停業，股東之間起糾紛。其中兩名股東日前入稟高等法院，指另外兩名股東要求取回255萬元投資資金不果，涉作出滋擾及恐嚇行為，並誣陷另兩名股東是騙徒等。兩名股東要求法庭頒下禁制令，禁止另兩名股東繼續滋擾等行為，並向原告作出賠償及道歉。

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原告譚振邦（譯音；洋名Stephen）及吳浩雲；答辯人李樂文（譯音；洋名Norman）及林婉君。入稟狀中指，4人本是生意伙伴，並於2016年起成立經營築地‧山貴水產市場的Forever Ace Company Limited，兩名答辯人共投資255萬元。

惟築地‧山貴水產市場後來因社會運動而不斷虧損，為止蝕故於2019年9月起暫停營業，公司其後更決定將水產市場易手，但條件是公司需支付一筆營運費用及清繳租金。

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原告指Forever Ace中沒有任何股東成功回本，但兩名答辯人卻拒絕接受公司的決定，更要求公司即時退還兩人起初的投資額255萬元，惟公司並無答應兩人要求。兩名答辯人其後聘用追數公司，於2020年6至7月期間，不斷滋擾及恐嚇兩名原告，更向多間傳媒機構發信，指控兩名原告是騙徒，而水產市場更是一個涉款2,600萬元的騙局，信中又指兩名原告涉及盜竊及洗黑錢等正被調查。

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原告因此入稟高院，要求法庭頒下禁制令，禁制兩名答辯人繼續滋擾恐嚇原告，並需對原告的辦公室及寓所地址保持30米距離，以及需正式收回指控原告是騙徒等的言論，並需向原告致歉及作出賠償。

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記者：楊詠渝