【同檯】鄧小巧MV演繹四人對話　揭開兩代 「 同檯 」的愛與恨

▲ 鄧小巧 、 麥曦茵 、 袁富華與林耀聲由歌曲 、 影像到演繹的四人對話。

鄧小巧早前推出了新歌《同檯》，並邀請導演麥曦茵（Heiward）為MV執導，亦是繼《與人同行》後第二個合作企劃。在前作大家都看到林耀聲部份有一演員和他對戲，然而沒有揭曉是誰，埋下了伏線。

而在之前宣傳中，小巧與Heiward都有輕輕透露林耀聲的部份是有一個彩蛋人物，終於《同檯》MV裡頭便揭開彩蛋之謎；原來是袁富華（Ben）飾演阿聲的父親，演繹一段「同檯食飯，各自修行」的保持距離下兩者愛與恨的故事。

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▲ 麥曦茵導演為MV執導。

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Ben表示：「這次拍攝的準備功夫有些特別，四月中已經收到『同枱』的歌曲及歌詞，正常應該會開始做功課準備角色。」

Heiward在首次聽到《同檯》，錐心刺骨的歌詞便產生共鳴：「構思影像時，隨即冒出了『若有平行時空』的想法，很快落實了父子二人在兩個簡潔場景的設定，展示截然不同的互動。為了讓演員進入角色，演繹兩極的情緒，我備了一份只有演員知道確切對白的文本。」

▲ 袁富華飾演阿聲的父親。

林耀聲表示：「我是在拍攝前兩星期收到歌的，第一次聽這歌的時候，覺得小巧的聲音非常厚實，很會說故事，然後再聽歌詞覺得非常虐心，每句歌詞也會重擊你的心裡。」

對於MV最深刻一幕，小巧表示：「在一次打鬥中，阿聲因為意外而流鼻血，而Ben哥好心痛，但繼續冷靜演完。而聲亦繼續，沒有半點的抱怨，大概投入就是如此。」

▲ 鄧小巧早前推出新歌《同檯》。

她續指：「我覺得MV的亮點是當中的爭吵對話，觀眾都不知道是什麼，卻又各自可以代入共鳴。聽不到可能更好，因為家家難唸的經都不一樣。看著拍攝時，我都感受到兩位都很專業和真摯，而聲更提前好幾日醞釀情緒，十分用心。」

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