【突然爆肺】打呵欠時爆肺胸口劇痛呼吸困難　男子出血2公升險死【附醫生解說】

▲ 男子打呵欠時爆肺，胸口劇痛呼吸困難，出血2公升險死。

唱歌爆肺聽得多，但內地一名男子近日竟因打呵欠導致自發性氣胸（俗稱爆肺），出血達2公升，超過全身一半血液，幸好接受手術後保住性命。醫生提醒，身材高瘦的男子較容易爆肺，特別在劇烈運動、搬重物、劇烈咳嗽後會出現。

綜合內地媒體報道，廣州一名23歲李姓男子於上月23日值夜班時，因感到倦意打了一個呵欠，未料胸口開始劇痛，呼吸亦變得困難。他隨後被送到廣州市第一人民醫院，經檢查後診斷為自發性氣胸。醫生立即為其進行緊急手術。

失血量相當已超過身體一半血液量

醫生利用胸腔鏡在小李右側胸腔，發現大量凝固血塊和鮮紅色血液，料出血量達2公升。李男胸部小血管撕裂，右上肺肺泡破裂，手術期間血色素和心率一度急降，幸好手術最終順利完成。醫生指，李男體重只有42公斤，總血量約3.4公升，他當日失血量相當已超過身體一半的血液量，隨時會引致失血性休克、猝死。

呼吸與危重症醫學科副主任李曉岩醫生指出，肺部像一個氣球，由微細血管與右胸膜相連，當肺內壓力突然升高，可能會導致肺泡破裂，氣體通過裂孔進入胸腔內，可造成自發性氣胸。當自發性氣胸引起肺壓縮時，小動脈或會破裂出血。

她提醒，自發性氣胸常見於身形高瘦的人，他們的肺組織容易先天發育異常，肺泡壁較薄弱，當用力過度便容易破裂，形成氣胸，在進行劇烈運動、搬重物、劇烈咳嗽和閉氣時，要多加小心。

甚麼是「爆肺」

根據香港哮喘會資料，香港胸肺學會董事倪珍莉醫生指出，氣胸俗稱「爆肺」，爆肺是指當我們的肺部某處破了一個洞，這時候空氣便開始從破洞漏往兩層胸膜中間，氣體積聚在胸膜腔會導致肺葉受壓迫而致使肺部塌陷，這是胸腔疾病的其中一種。

造成氣胸的原因有很多，有的是外傷性的，例如車禍、刀槍刺傷或是胸腔受到撞擊等，造成肺臟破裂，空氣漏出至胸膜腔。另外一種則是自發性氣胸，指的是肺泡無緣無故破裂，這通常跟肺部本身的疾病有關。

體形高瘦、吸煙人士，甚或有慢性肺病的病人，例如慢性阻塞性肺病、哮喘、肺纖維化及肺癆等症狀，也容易導致氣胸出現。另外有些罕見的疾病如淋巴血管平滑肌肉增生症（LAM-Lymphangioliomyomatosis）患者也是高危一族，這是一種發生在女士身上的疾病， 原因不明，患者會重複有氣胸發生。

通常病徵都來得很突然，一邊胸口會突然疼痛、胸悶、或轉移性肩部疼痛，痛的感覺是尖銳性的。這時候呼吸會變得困難，並有劇烈咳嗽。如果得不到適當治療，可能會導致張力性氣胸，即氣胸大至壓着心臟，以致心臟心液輸出量降低，導致休克，甚至死亡。

治療氣胸有幾種治療方法，穿刺抽氣法是比較簡單的方法，醫生會利用針筒吸取過多的氣直至肺部擴充回原本體積。胸管引流是使用一條膠管放於胸膜腔，乃另一種有效治療氣胸的方法。此外，戒煙也能減少患上氣胸的機會。

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責任編輯：羅家欣