【疫市開店】Amanda S.在5年內歷離婚喪父兼生意失敗　40歲重新出發開店分享快樂

▲ 疫情期間她不停在家做餅，非常開心，更說現在做自己喜歡的事是nothing to lose。

台法混血模特兒兼是烘焙高手Amanda S.（龍玥心）的名字，在香港甜品界消失了好一段時間，原來在這5年間，Amanda經歷了離婚、喪父、失戀，甚至結束了一手創立的甜品店petite Amanda。

人生一下子跌進谷底。踏入40歲的她，終醒覺要好好愛自己，我為我生存。最近她決定重回甜品界，趁疫情開設Pop-up限定店Flakes & Layers賣千層Ooonut，繼續與大家分享快樂。

香港新冠疫情第三波爆發，加上食肆晚上禁堂食的限制令，令不少商戶叫苦連天，但偏偏Amanda卻選擇在這個時候重回香港甜品界。

我是特意選擇在新冠肺炎這段時間開店的，受疫情影響，大家生活並不易過，娛樂圈及模特兒工作暫停，我不想坐在家中百無聊賴，倒不如做一些會讓人開心的甜品跟大家分享，這甜品是for you guys的。

▲ Amanda原本打算只做外賣，恰巧ifc連卡佛問她是否有意開Pop-up店，於是一拍即合。（受訪者提供圖片

Amanda這次創立的全新甜點品牌名為Flakes & Layers，會開設為期6個月的期間限定店，每月更會轉地點，而她剛於中環ifc連卡佛開設約1星期的Pop-up店亦圓滿結束。

8月Pop-up地點，將會在朋友於上環開設的咖啡店「茶。家」，由8月5日開始為期一星期。期間仍接受預訂及外賣，最少6件起。店家主打的亦只有一款甜點，就是她首創的獨特千層Ooonut。

Amanda說：「這款甜品其實在petite Amanda時已有做，當時非常受歡迎，是將港人喜愛的牛角包與法式千層酥Mille-feuille合二為一。這次做的Ooonut更是升級版，比以往的更美味。」

▲ Ooonut會以焗而非炸的方式製作，更加健康，暫有呍呢嗱及朱古力兩款口味。（受訪者提供圖片）

開限定店不為賺錢

雖然靈感源自牛角包，但Ooonut的形狀是「圓咕碌」，十足個港版冬甩。不過Amanda說坊間吃到的冬甩，面層大多是沾滿糖霜，她就改用自家最喜歡的cocoa bean製成的朱古力醬，令味道更香濃。

▲ 面層她改用自家最喜歡的cocoa bean製成的朱古力醬，令味道更香濃。（受訪者提供圖片）

中間的忌廉就會加入質地幼滑的法國custard cream，減低甜度。最後再於Ooonut表面灑上閃令令彩糖，賣相精緻吸引。而每間Pop-up店都會有「黑白配」呍呢嗱及朱古力兩款口味，每次轉地點均會有secret flavor推出，讓人期待。

「我不是想做生意，我會叫它做passion project。我一直很喜歡做甜點，每次見到朋友吃我做的餅開心，就會特別開心。老實說這個project不會真的賺錢，但它正正是我想做的事，我想和大家分享我的快樂。」她說。

然而，快樂，對5年前的Amanda來說絕對是得來不易。

結業離婚雙重打擊

猶記得2013年她於中環ifc開設petite Amanda時，好評如潮，隨後更投放了大筆資金在銅鑼灣SOGO開分店，怎料卻遇上佔中活動，生意慘淡，最後更無奈結業。

結束petite Amanda對我的傷害非常大，我完全失去信心，覺得自己很失敗。而我開店及結婚剛好在同一年，為了做生意我犧牲很大，做蛋糕已經很辛苦，沒有太多時間花在家庭上，最後更離婚收場。

▲ Amanda與爸爸感情要好，在他病發時更決定放低香港一切，到法國照顧他。（受訪者提供圖片）

後來她爸爸癌症復發，Amanda索性放低香港所有，飛去法國照顧他，最終在兩年前離世。

「他離開後，我以為自己會沒事，但原來真的很痛苦，加上上年又與拍拖數年的男友分手。那刻我突然覺得自己好像一直也為別人而活，所有事也為別人而做，應該要重新開始，做回自己。」她說。

重拾自信再愛自己

於是由去年年中，Amanda就開始重回正軌，繼續模特兒及拍攝廣告等工作，如有為香港開電視拍攝旅遊節目《神奇旅俠》；年尾時更應謝霆鋒「鋒味」的邀請，到澳門做為期3日的美食活動。但無奈碰上疫情，令大部分工作要取消。

我反而利用這段時間重新反思，學懂去愛自己，really love yourself，以及做自己喜歡的事，開始慢慢重拾自信。

▲ Amanda謂其實一直想重返娛樂圈，相隔10年她再拍攝電視節目，帶大家遊她第 二個家─倫敦。（受訪者提供圖片）

今次重回甜品界，對Amanda來說也肯定是她喜歡的事之一，但她說興趣與做生意不同，香港租金太貴，長期開舖做生意實在不划算，寧願繼續以Pop-up店形式做甜品。

我的30歲就好像坐過山車一樣，很精采，但又很難過。今年40歲，我覺得應該是個新開始。

▲ 現時她堅持每日早起身做運動或健身，並不停學新事物，如滑水，多點氹自己開心。（受訪者提供圖片）

Flakes & Layers

訂購電話：9191 3301（10am-7pm）

8月 Pop-up 店

日期：8月5日-13日（詳情待官方IG公布）

地點：茶。家（上環太平山街18B號地舖）

記者︰黃依情