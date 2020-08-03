【新冠肺炎】留家避疫必知食物保存貼士　營養師推介可長時間存放的健康食材

▲ 營養師李棋華Rosanne Lee分享可以在家中存放很長時間的健康食材。

新冠肺炎疫情反覆，本港爆發第三波疫情後，不少市民都減少外出，周末留家避疫，甚至會一次過採購大量食材。但囤積太多食物，會否擔心容易變壞？營養師李棋華Rosanne Lee就分享了一些可以在家中存放很長時間的健康食材，並附上實用保存貼士，讓在家煮食人士食得安心。

Rosanne最近在Facebook分享，急凍魚柳（如鯖魚、三文魚、鱈魚）、帶子、蝦仁、雞柳、雞蛋、西冷牛扒、急凍毛豆等高蛋白質食材，都是可以存放比較長時間的食物。

以下是保存期較長的蔬果類：

苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔大白菜、南瓜、洋蔥、捲心菜、娃娃菜

乾木耳、海帶、乾冬菇、雪耳、乾紫菜餅

較健康飲品：盒裝高鈣豆漿、高鈣杏仁奶、無糖有汽梳打水

適合儲存水果：蘋果、火龍果、柑橘類、桃子、奇異果、牛油果、香蕉等

急凍食品≠無益

有些人可能認為急凍食品無益，Rosanne就解釋，急凍肉類含有豐富蛋白質，雖然解凍後肉質和鮮味改變，但只要急凍肉類沒有被雪壞、變黑，有包裝妥當的話，與新鮮豬肉的營養基本無大分別，分別只在於冷凍肉類會流失部分水分。

至於急凍海鮮，她表示這些食材含有豐富鋅質、鐵質和硒質，都有助保持人體免疫力：

深海魚類更含有維他命D，為經常不見陽光的都市人幫助補充維他命D，提升抵抗力。魚類的奧米茄三（Omega 3）含量豐富，亦有助保護視網膜神經及腦部細胞。

肉類貯存及解凍方式

Rosanne建議，處理大件肉類時要分成細份。放入冰格前，先預計好每餐所需分量，再分成數包儲存。方法是將鮮肉鋪平，分成數份，用保鮮紙包好，每份如長方形薄片，分開擺放，方便儲存及解凍，在需要時才取出來煮食。

食用前，先將冰格的急凍肉放入雪櫃解凍一晚。解凍後的肉質口感會比較好，加上雪櫃溫度低於4℃以下，細菌較難滋生，建議在解凍後一至兩日內食用。如需要短時間内解凍，可選擇用流動自來水，解凍後最好在2小時內食用，不建議放超過4小時。

「紙袋+塑膠袋」包裝水果

冷藏水果時，Rosanne建議以「紙袋+塑膠袋」包裝。她解釋，紙袋可以吸附水氣，避免潮濕發霉，塑膠袋就可以預防水分散失。此外，也需要每天觀察一下水果狀況，把適合食用的水果吃完，以免腐壞。

至於蘋果、香蕉、番茄、洋蔥等蔬果成熟時，會釋放「乙烯」令讓其他蔬果快速熟化，因此要獨立存放。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋