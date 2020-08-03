【救救動物】鸚鵡慘成夾公仔機獎品　被嚇至瑟縮一角亂飛避開「魔爪」

▲ 鸚鵡慘成夾公仔機獎品。

夾公仔機在台灣相當流行，而且機內的獎品非常豐富，除了一般的毛公仔，亦會有電子產品等等。近日卻有網民發現，有人竟將金太陽鸚鵡當作獎品，鸚鵡在內非常害怕，引起網民公憤！

鸚鵡慘被當成獎品

有台灣網民在Facebook群組「鸚鵡抱抱～愛鳥的社團」貼出影片，可見在夾公仔機裡有一隻活生生的金太陽鸚鵡。有人多次想抓住鸚鵡，不停將爪子移到鸚鵡頭上。其中一次，鸚鵡被逼至機台角落，當爪子放下後，牠更害怕亂飛，眼神相當恐懼。最令人憤怒的是，操控夾公仔的人，眼見鸚鵡驚恐的模樣竟然還冷血大笑。

台主：鸚鵡其實是寵物

網民擔心行為涉及虐待，因此亦致電夾公仔機的台主，但對方否認將鸚鵡放到機台裡，亦不願透露機台所在位置。他又表示，鸚鵡其實是他們的寵物，並不打算開放給其他人當成獎品，但這樣的說法令網友無法接受。

最初公開影片的網民隨後再次更新，表示該名台主透過朋友聯絡他，希望他能夠將影片「下架」。網民表明這是不可能的事，希望警方盡快將事件調查清楚，並把無辜的鸚鵡救出。

影片被轉戴至多個Facebook群組，引起大量網民討論及抨擊。有不少人同情鸚鵡,認為這裡的行為已經是虐待，又指裡面沒有水及食物，擔心牠會死掉，直言「鳥不是玩具耶！不愛鳥也不能這樣傷害呀」。

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責任編輯：王俊賢