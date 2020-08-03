【減肥修身】Coffee教最簡易4招收腹練腹肌　靚媽林芊妤︰每日抽10分鐘運動

▲ Coffee指練腰部肌肉很重要，有助增強運動表現及改善身體姿勢。

在家防疫，少不免只顧食瞓坐不願郁動，靚媽林芊妤（Coffee）就提醒一眾女士們，在家要好好保養自己，並繼續拍片教授簡單運動，希望大家能每日抽10多分鐘做少少運動，好過全日坐著。日前她在facebook上載了一條鍛練腹部運動影片，吸引近7千人分享。

在影片中，Coffee示範了4個動作，有齊上腹、下腹、側腹及整個腹部，每組做20-30次，並揚言這是最簡易的練腹動作。她指出練腹很重要，不單止關乎外型，更是核心力量，可穩定重心及傳遞力量，有助增強運動表現及改善身體姿勢。

她特別提到，有很多女生常在練腹過程中，不知不覺用了下背發力，這幾個動作可減少用錯力機會。

▲ 想學Coffee有條靚腰，即刻跟住做！（林芊妤fb影片截圖）

用錯力會出現頸痛腰痛

另有人留言指出，做完這些動作之後出現頸痛、腰痛，腰部又不能貼地，就此TOPick請教了Coffee作進一步解答。

Coffee解釋如果頸痛的話，都是上腹未夠力，用了頸部帶動上身拉起，正確應要感覺是膊頭及上腹位置，去拉起上半身，頸痛問題就會減少。

至於條腰怎樣貼地，Coffee表示只能靠多鍛練，很多人因為核心肌肉（Core Muscles）的肌力不足，一開頭真的很難用力，她建議先減少次數做，即使一、兩下開始都好。只要能貼實地下，就能減少用錯力的問題。

Coffee︰做10分鐘運動都好

要減肥修身成功，Coffee經常強調最重要保持身體活動，配合健康飲食。她藉著訪問再次提醒女士們，

不要只顧要做幾耐運動才有效，每日抽10多分鐘出來做少少運動，都好過全日坐著。

3餐多選健康食物飽腹減少零食

在家工作面對零食引誘多，Coffee建議3餐多選健康食物，如多菜、多蛋白質食物，毋須節食或忍口，就已經「無咁為食」想吃零食。

我都明白大家在家會時常想開零食，是因為你肚餓才找邪惡食物，只要3餐健康飲食就最好了。

她提醒在家工作要多喝水，很多人平時因工作繁忙少喝水，既然在家就應當改善，好好保養自己。

下腹

▲ 練下腹，雙手抬起，雙腳交叉踢。（林芊妤fb影片截圖）

▲ 練下腹，雙手抬起，雙腳交叉踢。（林芊妤fb影片截圖）

上腹

▲ 練上腹，提起雙腿約90度，雙手放後腦做sit up。（林芊妤fb影片截圖）

側腹

▲ 練側腹，先攤平身體，雙手放後腦，分開雙腿。（林芊妤fb影片截圖）

▲ 抬起腳，扭腰，左手肘觸碰右腳膝蓋；另一邊腳同樣做。（林芊妤fb影片截圖）

整個腹部

▲ 練整個腹部，先曲腿、抬起，再向上伸直。（林芊妤fb影片截圖）

▲ 再將雙腿放下，留意雙手一直緊貼地面。（林芊妤fb影片截圖）

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記者︰林綺玲