港鐵投得深圳地鐵13號綫30年建設營運權　直駁深圳灣口岸【附路綫圖】

▲ 港鐵繼深圳地鐵龍華綫（4號綫）後，再次參與深圳鐵路項目發展。（資料圖片）

港鐵公司今天（3日）宣布，轄下全資擁有的港鐵技術諮詢（深圳）有限公司牽頭，夥拍中鐵電氣化局集團，獲得深圳市軌道交通13號綫公私合營項目中標通知書，下一步將與深圳市政府簽署協議，對項目進行投資、建設及爲期30年營運。

是次的公私合營項目將涵蓋車輛、信號、自動售檢票系統等機電設備及鋪軌工程，總投資額約49.1億元人民幣，將以貸款及股本形式投資。至於13號綫的土建工程部分，則由深圳市地鐵集團有限公司負責出資建設。

相關的公私合營項目會由新成立的合資公司投資經營，而港鐵諮詢與中鐵電氣化局分別佔該合資公司的83%及15%股權，其餘2%權益將由深圳市政府的附屬公司持有。

港鐵公司行政總裁金澤培博士表示，很榮幸可以繼深圳市地鐵4號綫和4號綫北延段後，再次參與深圳的鐵路項目發展，將港鐵營運國際鐵路網絡的專長和服務深圳市民多年的寶貴經驗帶到新的13號綫。

13號綫建成後將會是深圳中部地區南北向骨幹線，全長約22.4公里，設有16個車站，初步預計於2023年投入服務。

▲ 深圳地鐵13號綫路綫圖。(港鐵提供)

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責任編輯：吳卓峰