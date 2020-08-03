【新冠肺炎】港澳研發新冠疫苗在動物身上產生抗體 預留800萬劑供港澳市民

▲ 香港理工大學與澳門科技大學合作研發新冠疫苗。(資料圖片)

新型冠狀病毒疫苗研發如火如荼，香港理工大學與澳門科技大學合作研發新冠疫苗，注射在動物身上均成功產生有效抗體，認為可阻斷病毒感染，及提供免疫力保護。 研究團隊指，有關疫苗雖未進入臨床試驗階段，但有信心可與其他領先中的疫苗研究競爭，而且用於製造相關疫苗的技術相當成熟，成本亦較低，如研發成功便可作大規模生產，已與台灣及美國的廠商磋商，會預留800萬劑供港澳市民使用。

理大與澳科大及多所內地院校合作，發現新冠病毒刺突蛋白受體結合區域作為靶點的重組疫苗，可於單劑注射後的7天或14天內，在免疫的小鼠，兔子和獼猴中誘導出強烈而有效的抗體反應。

領導研究的澳門科技大學醫學院教授張康解釋，新冠病毒透過其刺突（Spike）蛋白受體結合區域（S-RBD），與宿主細胞受體血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合，從而使病毒入侵及感染人體。

研究發現，實驗動物產生的免疫血清成功阻斷兩者結合，中和了SARS-CoV-2偽病毒並防止新冠病毒的感染，其重要性在於疫苗能為非人類靈長類動物，提供抗強烈而有效免疫力保護。

團隊在感染新冠病毒人士的血清中亦發現提升了的RBD特異性抗體。理大應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南指出，「好似有壞人(病毒)攞住鎖匙入屋，呢隻疫苗就封住鎖匙洞唔俾佢入」。而注射疫苗後的動物，全部都成功產生抗體，副作用亦較少，但至於在人體上的功效及抗體持續有效的時間，仍有待臨床研究。

劉耀南續指，是次研究選用商業上可行的桿狀病毒表達載體系統並應用於多種蛋白之中，用於製造相關疫苗的技術已相當成熟，如疫苗研發成功，便可作大規模生產。團隊預計未來數月內會進行人體臨床實驗，並已同意跟台灣藥廠簽訂合約，籌備量產工作，會列明條款一旦疫苗研發成功，會優先預留800萬劑，供港澳市民使用。

此外，劉耀南稱已就研究成果通知創新及科技局局長薛永恒，認為對方態度積極。相關研究近日已於國際著名學術期刊《自然》上發表。

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記者：蘇文軒