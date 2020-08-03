【外賣優惠】CASTELLANA推出外賣意大利菜套餐　$280歎米芝蓮2星名廚三道菜

▲ 與意大利米芝蓮2星名廚Marco Sacco合辦的CASTELLANA HONG KONG，近日推出了全新外送餐單。（餐廳提供）

為應對政府實施的防疫措施，與意大利米芝蓮2星名廚Marco Sacco合辦的CASTELLANA HONG KONG，近日推出了全新外送餐單，讓食客安坐家中就可享用到正宗皮埃蒙特菜餚。

CASTELLANA全新推出的「Casa Castellana」概念，即是「Castellana在家」，餐單有多類型選擇，包括單點菜式、3道菜及4道菜套餐，以及專為5人以上而設的家庭及辦公室分享餐單。

▲ 意大利Fassona牛肉三文治（餐廳提供）

3道菜外賣自取餐單包括有前菜的意大利Fassona牛肉三文治、主菜Castelmagno芝士意大利飯或自家製扁意粉配Au Koque卡邦尼醬及Vigezzo Valley醃肉，以及甜品朱古力意大利白桃，每位280元。

而4道菜外賣自取餐單就有多一款主菜，可選奧爾貝泰洛海鱸配迷你甘筍及雷電杏仁忌廉或烤伊比利亞豬肋骨（需另加98元），每位380元。

▲ 烤伊比利亞豬肋骨（餐廳提供）

家庭及辦公室外賣自取分享餐單，則備有多款足夠5人享用的單點菜式，包括有自家製扁意粉配蔬菜燉牛肉（每份588元）、烤伊比利亞豬肋骨（每份888元）及Castelmagno芝士意大利飯（每份988）等。

外賣晚餐截單時間為同日的早上11 時，而午餐截單時間則為前一天晚上9時。送餐時間為11:30am至1pm，以及6pm至9pm，消費500元或以上港島區可享免費送餐。

地址：香港銅鑼灣開平道1號Cubus 10樓

餐單：castellanahongkong.com/seasonal-menu

電話︰3188 5028