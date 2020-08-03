涉內地攜霰彈槍子彈入境　裝修工否認無牌管有彈藥受審

▲ 被告蘇志雄。（王仁昌攝）

54歲裝修工人涉於2016年8月在內地獲得5顆霰彈槍子彈，經羅湖返港後將子彈轉贈友人，該友人其後在深水埗被警員截查時被搜出霰彈槍及子彈，涉案裝修工人被控無牌管有彈藥罪，他否認控罪，今（3日）於灣仔區域法院受審。控方開案陳詞指，被告警誡錄影會面中透露，朋友拜託他搜集一些子彈，他遂到廣東四會，告知鄉里他需要子彈作打雀用。

被告蘇志雄（54歲），報稱裝修工人，否認1項無牌管有彈藥罪。控罪指，被告於2016年8月某日在香港無牌管有5發實彈。

控方開案詞指，2018年7月21日凌晨時分，1名警方在深水埗桂林街巡邏時發現男子陳東榮形跡可疑，陳看見警員後隨即轉身狂奔，警員其後在通洲街公園截停陳，及在陳身上搜出1柄霰彈槍及1顆子彈，並在附近尋獲6顆子彈。陳警誡下透露，警方尋獲的子彈中，有5顆來自於被告。

警方於同年7月23日到被告家中進行搜查及拘捕被告，被告在警誡錄影會面中，指自己透過表親結識陳，陳拜託他搜集一些子彈，他便到廣東四會向鄉里表示，需要子彈用作打雀，鄉里其後免費贈送了5顆霰彈槍子彈給他，他經羅湖返港後，於2016年8月某日，在荔枝角道1間餐廳內將子彈轉贈陳。

控方另讀出雙方承認事實指，涉案子彈經化驗後，證實屬於霰彈槍子彈，且性能良好，子彈上沒有驗出被告指紋或DNA。

辯方反對將被告在警署錄取的供詞及錄影會面呈堂，指警員到被告家中搜查時曾毆打被告，又恐嚇被告會對其家人不利，而有關的供詞是由其他警員撰寫，被告對內容不知情及不自願地簽署供詞。聆訊明續。

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記者：王仁昌